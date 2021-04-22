Lanzan tráiler oficial de ‘El Conjuro 3: El diablo me hizo hacerlo’.

La espera terminó para millones de fanáticos, pues Warner lanzó el tráiler oficial de la tercera entrega de El Conjuro.

Se trata de El Conjuro 3: El diablo me hizo hacerlo, basada en el caso real de Arne Johnson, un chico que en los ochentas asesinó a su empleado y se declaró inocente semanas después.

Y es que el joven atribuyó el asesinato a un ente demoníaco. Es aquí, cuando el matrimonio de investigadores más famoso del mundo, se enfrentó a un nuevo reto.

Nos referimos a Ed y Lorraine Warren, quienes llamaron la atención por sus múltiples investigaciones en el ámbito paranormal.

La sinopsis del filme de terror ya nos adelantó grandes sorpresas, pues promete ser un proyecto crudo y ambicioso.

“La película cuenta una escalofriante historia de terror, asesinatos y de un mal desconocido que conmocionó incluso a los experimentados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren en la vida real”, subrayó la mencionada sinopsis.

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Fanáticos reaccionan al tráiler de 'El Conjuro 3: El diablo me hizo hacerlo'

Millones de personas esperaron con ansias este día, pues sintonizaron el primer vistazo del filme que promete ser un éxito en taquilla.

Las reacciones fueron positivas, pues los amantes del terror podrían descubrir a fondo la vida de la familia Warren.

El filme se estrena el próximo 2 de junio en las salas de cine. Además, el elenco cuenta con la participación de Patrick Wilson y Vera Farmiga, como Ed y Lorraine Warren. A este talentoso dueto, se le unen Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard y muchos otros más.

La dirección de Michael Chaves también se convirtió en una parte muy importante de la cinta, pues el creador jugó con una paleta de colores fríos que dejó impresionados a todos los cinéfilos.

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