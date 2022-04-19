Enfermeras: ¿A qué hora y dónde ver el estreno?

La pantalla de Azteca 7 se renueva con las mejores propuestas de entretenimiento, por lo que no te puedes perder el estreno de la serie Enfermeras este lunes 18 de abril.

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En una historia donde el amor será el principal protagonista y secretos que jamás debieron de ser contados se revelarán, cada uno de los personajes tendrá una batalla día a día con el fin de sobrevivir.

¿Qué es Enfermeras?

Enfermeras es una serie de televisión de drama médico colombiana producida por Ana María Pérez para RCN Televisión. El primer episodio fue transmitido el 23 de octubre de 2019 y cuenta la historia de los enfermeros del hospital Santa Rosa.

María Clara González y el doctor Carlos Pérez, son en quienes recae esta historia que sin duda te conquistará, ya que hay una trama atractiva y un reparto como pocas producciones, ya que destacan los nombres de Diana Hoyos y Sebastián Carvajal, Viña Machado, Pedro Palacio, Susana Rojas, Lucho Velasco, Mariana Gómez, Tatiana Ariza y Paula Barreto.

¿A qué hora y dónde ver el estreno de Enfermeras?

Este lunes 18 de abril no te pierdas el estreno de Enfermeras, en punto de las 11:30 p.m. por la señal de Azteca 7 y nuestro sitio oficial.

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