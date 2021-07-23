Coco: Estos son los personajes que fueron inspirados en mexicanos famosos.

Si viste la exitosa película Coco y te pareció que el famoso Ernesto de la Cruz era en realidad Jorge Negrete, no estabas equivocado. Pero no es el único personaje que está inspirado en otros artistas mexicanos.

En una entrevista que el director Adrián Molina, codirector del filme, dio para el sitio Life and Style, explicó cómo se formaron los personajes icónicos de esta cinta.

“No creo que sea un intérprete en particular, pero siempre lo imaginamos con un cantante contemporáneo de todos estos grandes cantantes y actores de la época del Cine de Oro Mexicano. Ernesto es una creación para esta película, pero queríamos inspirarnos en las mejores partes de todos estos intérpretes", contó Adrián Molina.

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Pero no fue este el único mexicano que estuvo representado en la película. Los directores eligieron también mostrar a otros íconos de la cultura mexicana como Frida Khalo, Pedro Infante y Agustín Lara.

“Sabíamos que podíamos mostrarlos porque Miguel viaja al Mundo de los Muertos y tenía una oportunidad potencial de conocer gente famosa. Así que buscamos en la historia de México, en sus celebridades, a ver a quiénes podía conocer. Tratamos de encontrar a los más importantes y los usamos para mostrar lo famoso que era Ernesto de la Cruz", explicó Lee Unkrich, el otro director de la exitosa entrega.

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A continuación te dejamos la lista completa de quiénes son los mexicanos famosos que aparecen en Coco: