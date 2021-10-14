Esta es la teoría más oscura de Los Supersónicos.

Una teoría revela las razones por las que Los Supersónicos es una serie animada mucho más oscura de lo que pensábamos; el clásico de Hanna-Barbera parecía normal hasta que se analizan cuidadosamente sus elementos principales.

A pesar de estar cerca del 2022, aún estamos lejos del futuro que la caricatura presentó en 1962; no obstante la historia en realidad tocaría temas muy siniestros.

Que tetrica la ciudad del futuro que planteaba Los Supersonicos.



Separacion del suelo y segregacion vertical. Servidumbre robotica. Contacto solo en mojones de encuentro y en el hogar al retorno.



Un futuro distopico, a pesar del color, el cielo y las nubes. pic.twitter.com/Wgp4LBfiAh — Bauhasaurus (@alejandrocsome) November 26, 2018

Entre los puntos que un usuario de Twitter destaca para su reflexión está el tipo de interacciones sociales que existen en la serie animada, pues no tienen vecinos cercanos que saluden; el único punto de encuentro es el tráfico aéreo.

La familia Sónico es dependiente de la tecnología, ya que las pantallas y videollamadas son el principal medio de comunicación; además los robots son utilizados solo como servidumbre y son vistos como clase baja porque usan el transporte público.

Es menester agregar informacion que se desprenden de las respuestas:



- En los primeros episodios dicen que es por contaminacion que tienen que subir.

- Hay una teoria conspiranoica que dice que los Flinstones conviven en el cero, y en el cielo hay otra clase social.

- This pic pic.twitter.com/KZwg2RFt6L — Bauhasaurus (@alejandrocsome) November 26, 2018

Además, da a entender que hay personas abajo pensando cómo es la vida de los ricos, quienes están arriba.

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Los Supersónicos son sobrevivientes en un cómic

De acuerdo al cómic que en 2017 lanzó DC sobre Los Supersónicos, la vida en ese mundo solo perduraba en las alturas.

La historieta cuenta que la familia Sónico sobrevivió a un meteorito que causó terremotos, erupciones y el sumergimiento de varias ciudades; muchos huyeron a estaciones espaciales donde esperaron a que se construyeran viviendas flotantes en el cielo.

Las relaciones se ven cortadas, quizas no solo por la presencia de la facilidad tecnologica, sino tambien porque el aciudad no proponia el encuentro necesario para que ese intercambio se de.



La tecnologia propone, pero la ciudad dispone. pic.twitter.com/7G9mVvBYTQ — Bauhasaurus (@alejandrocsome) November 26, 2018

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