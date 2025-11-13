Escape de lujo: Eiza González y su novio, Grigor Dimitrov, presumen sus vacaciones en Costa Rica

La actriz mexicana Eiza González y el tenista búlgaro Grigor Dimitrov vivieron un fin de semana romántico en Costa Rica, compartiendo con sus seguidores un álbum de fotos que rápidamente conquistó a los fanáticos. La pareja, que recientemente acaparó miradas durante el show de Prada en Milán, continúa mostrando gestos de cariño que confirman la solidez de su relación.

Vacaciones románticas en Costa Rica

A través de sus redes sociales, González, de 35 años, publicó imágenes junto a Dimitrov, de 34, disfrutando de paisajes paradisíacos. En una de las fotos se les ve abrazados en una laguna; en otra, caminando juntos por una playa mientras contemplan el entorno natural del país centroamericano.

“Pura Vida Mae 🤙”, escribió la actriz en el pie de foto, acompañando la publicación con la etiqueta del Nekajui, un hotel Ritz-Carlton Reserve, que se convirtió en el refugio de la pareja durante su estadía.

El álbum también muestra a González disfrutando de la caída de una cascada, posando frente al espejo en traje de baño y a Dimitrov sentado en una canoa, sacando la lengua en tono divertido. La actriz completó la experiencia con un paseo en camión de safari, destacando los paisajes costarricenses.

Dimitrov compartió las vacaciones

En su cuenta personal de Instagram, el tenista replicó las mismas fotografías, incluyendo imágenes de González posando en una canoa y nadando en una laguna. “Viviendo la vida tica 🇨🇷”, escribió en inglés, traduciendo la popular frase costarricense como “Living the Costa Rican life”.

Una relación cada vez más pública

Eiza González hizo oficial su relación con Dimitrov en mayo durante el estreno de su película, “La Fuente de la Juventud”, en la ciudad de Nueva York

Es tan dulce, es tan lindo. Siempre me apoya mucho y está muy emocionado”, declaró a Extra. A pesar que es su novia, bromeó sobre sus escasas habilidades en el tenis: “Mi revés no es tan bueno como el suyo, así que intentaré tomar algunas clases antes de demostrarle lo que puedo hacer. Tomé clases cuando era joven y definitivamente no estoy mejorando, y estoy evitando todo el tema de 'Vamos a jugar juntos…'”.