Teoría sobre Woody da giro inesperado a la película Toy Story.

Toy Story se convirtió en una de las cintas animadas más queridas por parte de los cinéfilos, quienes crecieron con las aventuras del vaquero Woody, el muñeco espacial Buzz Lightyear y hasta las travesuras del caballo Tiro al Blanco.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en las aventuras de los famosos muñecos, ya que se han presentado múltiples villanos igual de populares como los protagonistas.

Tal es el caso de Lotso, un oso malhumorado que fue abandonado por su dueña y reemplazado por otro juguete nuevo. El peluche no cree en el amor de los humanos y utiliza su odio para hacer de las suyas en la guardería de Sunny Side.

El personaje fue presentado a los fanáticos en la película Toy Story 3, donde miles de personas se conmovieron por su historia antes de convertirse en un temido antagonista de la saga animada.

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Esta es la espeluznante teoría de Lotso de la que todos hablan

Existe una escalofriante teoría que refrenda el parecido de Woody y Lotso; ambos son líderes, guían a su grupo de amigos y hacen cosas imposibles para cumplir sus sueños.

Sin embargo, los cinéfilos aseguran que Woody podría haber adaptado la personalidad malvada del peluche morado.

Recordemos que, en la primera película de Toy Story, el sheriff casi es reemplazado por Buzz Lightyear, aspecto que podría haber transformado al vaquero en un ser malvado y con sed de venganza.

Afortunadamente, Woody nunca perdió su lugar en la casa de Andy y siempre se colocó como el juguete favorito de su propio dueño.

Woody se habría convertido en un terrible villano como Lotso, en caso de que Andy lo hubiera sacado de su vida para siempre.

La teoría ha desatado todo tipo de comentarios entre los fanáticos de Toy Story, ya que nadie concibe al querido vaquero sin sus valores como la lealtad, la amistad y esa personalidad amorosa que lo caracterizan.

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