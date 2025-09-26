¿Sin plan este fin? Lo mejor del reguetón y lo mejor del rock llega a la CDMX: Estos son los conciertos del fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre
Clásicos del rock y del reguetón sonarán en la Ciudad de México con este último fin de semana de septiembre con estos CONCIERTOS ÚNICOS.
Este fin de semana la Ciudad de México se llenará de conciertos que serán más que épicos, donde podremos ver a algunas de las bandas de rock más importantes de los últimos años hasta eventos de de auténtico reguetón donde estar quietos no es opción.
Este mes de septiembre ha sido uno de los meses con más shows en la CDMX, por ello, aquí te compartiremos nuestra agenda de los mejores conciertos de este fin de semana del 26, 27 y 28.
¿Qué conciertos habrá en la CDMX este fin de semana?
- Este viernes 26 de septiembre Nicho Hinojosa dará un íntimo concierto en el Foro Red Access en lo que será una noche gran bohemia, con un recorrido por todos sus éxitos. Aún puedes encontrar boletos en TicketMaster, mismos que van desde los $1,220 hasta los $1,464 pesos.
- La banda argentina El Mató a un Policía Motorizado se estará presentando en el Pepsi Center el sábado 27 en lo que será una noche eterna y de nostalgia tal como sus canciones y sobre todo mucho rock. Los boletos tienen costos desde los $854 hasta los $1,159.
- La banda Camilo Séptimo hará vibrar el Palacio de los Deportes este sábado en lo que será un increíble concierto lleno de todos los éxitos que han lanzado en los últimos años, mismos que los han hecho una de las bandas mexicanas más reconocidas. Todavía puedes comprar entradas, mismas que tienen precios desde $976 hasta los $2,135 pesos.
- El rapero Robot95 soltará sus mejores hits la noche del sábado 27 de septiembre en La Maraka, en lo que será un concierto íntimo para los fans que han seguido toda la trayectoria de este MC. Las entradas tienen un precio de $700 en General, la Zona VIP $1,00 y el meet & greet $1,200. Puedes comprarlas en la web oficial del venue.
- Otra banda argentina que llega a la ciudad es Rayos Láser, quienes estarán ofreciendo un show único en el Foro IndieRocks! la noche del sábado. Las entradas de este concierto están en $600 y se pueden comprar en el sitio oficial del venue.
- La banda Zoé estará ofreciendo la primera de sus noches en el Estadio GNP este sábado 27 de septiembre, en lo que será un concierto único, pues les estará abriendo Helloseahorse! Este concierto está a unos cuantos boletos de ser un total sold-out, por lo que podrías correr con suerte y alcanzar los últimos.
- El evento Vibras Fest se realizará en el EstadioFray Nano, donde se presentará Cosculluela, Tito el Bambino, Bryant Myers, Kevin Roldan, Jon Z y Luar la L en una noche llena de reguetón. Los accesos para este evento tiene precios que van desde los $1,050 hasta los $4,500.