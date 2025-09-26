¿Sin plan este fin? Lo mejor del reguetón y lo mejor del rock llega a la CDMX: Estos son los conciertos del fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre

Este fin de semana la Ciudad de México se llenará de conciertos que serán más que épicos, donde podremos ver a algunas de las bandas de rock más importantes de los últimos años hasta eventos de de auténtico reguetón donde estar quietos no es opción.

Este mes de septiembre ha sido uno de los meses con más shows en la CDMX, por ello, aquí te compartiremos nuestra agenda de los mejores conciertos de este fin de semana del 26, 27 y 28.

¿Qué conciertos habrá en la CDMX este fin de semana?

Este viernes 26 de septiembre Nicho Hinojosa dará un íntimo concierto en el Foro Red Access en lo que será una noche gran bohemia, con un recorrido por todos sus éxitos. Aún puedes encontrar boletos en TicketMaster, mismos que van desde los $1,220 hasta los $1,464 pesos.

La banda argentina El Mató a un Policía Motorizado se estará presentando en el Pepsi Center el sábado 27 en lo que será una noche eterna y de nostalgia tal como sus canciones y sobre todo mucho rock. Los boletos tienen costos desde los $854 hasta los $1,159.



La banda Camilo Séptimo hará vibrar el Palacio de los Deportes este sábado en lo que será un increíble concierto lleno de todos los éxitos que han lanzado en los últimos años, mismos que los han hecho una de las bandas mexicanas más reconocidas. Todavía puedes comprar entradas, mismas que tienen precios desde $976 hasta los $2,135 pesos.