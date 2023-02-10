Las extrañas luces que se vieron antes del sismo en Turquía y Siria.

Hace unos días, Turquía y Siria sufrieron un fuerte sismo de magnitud 7.8 que hasta este viernes ha cobrado la vida de más de 22 mil personas y causado muchos más heridos, siendo hasta el momento uno de los terremotos más devastadores de la historia.

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La poca profundidad que tuvo el sismo del pasado lunes ha ocasionado que los daños en Turquía y Siria sean mayores, pero hubo varios fenómenos que sucedieron antes del movimiento telúrico que han llamado la atención de los expertos.

¿Qué pasó en Turquía antes del devastador terremoto? Antes de que el sismo tuviera lugar en Turquía y Siria, varias personas han reportado la aparición de varias luces en el cielo momentos antes del terremoto, lo que ha llamado mucho la atención de las personas y los expertos.







Sin embargo, todo tiene una explicación científica, este fenómeno se llama triboluminiscencia y de acuerdo con los expertos se ha visto en los terremotos desde el año 1600, esto de acuerdo con la información reportada por la Asociación Sismológica de Estados Unidos.

#Terremoto Antes del terremoto en #turkia luces en el cielo, algunos piensan que se uso haarp pic.twitter.com/KX0xL4Hbfz — #Repentinitis (@siguemey_tesi) February 6, 2023

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Estos destellos que se logran percibir en los sismos no son una constante en todos y solo duran unos instantes, estas luces han sido llamadas coloquialmente por la gente como ‘luces del terremoto’.

¿Por qué surgen las ‘luces del terremoto’? El fenómeno que ha sucedido en varios sismos en los últimos años, es provocado por la fricción, ruptura o choque de los materiales minerales, lo cual puede ser ocasionado por dos situaciones, una de ellas es por los movimientos que ocasionan cortocircuitos en los transformadores.







Sin embargo, la otra es por que se supone que en el subsuelo de la tierra hay cargas eléctricas por la composición mineral de la tierra, por lo que pueden ser ocasionadas por el choque de materiales como diamantes y cuarzo.

Extrañas luces y aves desorientadas antes del terremoto de Turquía 🇹🇷



¿Señales?



pic.twitter.com/LoInaxHSwr — Radio Kronos (@RadioKronos) February 7, 2023

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