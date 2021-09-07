Ellos son los famosos de Hollywood que tienen hermanos gemelos.

Constantemente los actores y actrices necesitan un doble para rodar escenas peligrosas o con determinadas características. Sin embargo, hay algunos que tienen uno natural en su propia familia y se trata de su hermano gemelo, no te pierdas esta lista con algunos de estos casos.

Rami Malek

El protagonista de la serie 'Mr. Robot' tiene un hermano gemelo llamado Sami que trabaja como maestro en Los Ángeles.

Scarlett Johansson

La emblemática 'Black Widow' en las películas de 'The Avengers', tiene un hermano gemelo llamado Hunter, son muy parecidos, excepto en la estatura, ella mide 5 pies 3 pulgadas (1.60) y él es ¡un pie más alto! (1.91 metros). Hunter ha trabajado en campañas políticas e incluso como asesor para el presidente Barack Obama.

Vin Diesel

Paul Vincent es el gemelo no idéntico de Vin Diesel, cuyo nombre real es Mark Sinclair Vincent y se gana la vida trabajando como editor o productor.

Kiefer Sutherland

Rachel Sutherland, se parece mucho a su famosa gemela Kiefer, es empleada de trás de cámaras en el mundo del cine como supervisora de postproducción.

Laverne Cox

La actriz transgénero tiene un hermano gemelo, M Lamar, que es músico y a pesar, de ello, aún se parecen bastante físicamente.

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Ashton Kutcher

Kutcher tiene a su hermano Michael, quien padece parálisis cerebral, pero no se parece en nada al famoso actor. Su familiar trabaja en ventas y da pláticas motivacionales hablando a jóvenes con discapacidad.

Linda Hamilton

Linda Hamilton tiene una hermana gemela llamada Leslie, quien tomó el apellido de Gearren y trabajó en una de las películas de Terminator. Más tarde, decidío no seguir mundo del cine y se convirtió en enfermera.

Parker Posey

Parker Posey tiene su hermano gemelo, Christopher, pero no se dedica a la pantalla grande, él vive en Atlanta y es abogado.

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