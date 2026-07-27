La reflexión de Adam Smith sobre el desgaste mental: “Si abordas cada situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces”

Un informe de la Biblioteca Pública de Nueva York precisa que la filosofía, en el mundo grecorromano, era algo muy distinto a como se practica en la actualidad. Remarca que era un arte de vivir, una práctica destinada a aliviar el sufrimiento y a moldear y transformar el yo según un ideal de sabiduría.

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Los filósofos de distintas épocas fueron moldeando esta disciplina y le dieron las bases sólidas sobre las que se sostiene hoy. La filosofía sigue incitando a muchas personas a pensar en todo lo que las rodea y es un impulso para mejorar su calidad de vida, o al menos el modo en que la perciben.

El legado de Adam Smith

Entre los pensadores más famosos de la historia se encuentran Aristóteles, Platón y Sócrates, entre muchos otros. Al respecto, hoy ponemos el foco sobre Adam Smith un economista y filósofo escocés, considerado universalmente como el padre de la economía moderna.

Diferentes fuentes bibliográficas revelan que el legado de Adam Smith radica en haber demostrado que la búsqueda del interés personal, guiada por la “mano invisible” de la competencia y el libre mercado, puede generar prosperidad colectiva de forma más eficiente que la intervención directa del Estado.

Las ideas de Adam Smith han moldeado el pensamiento político, la filosofía del trabajo y las políticas públicas del mundo contemporáneo.

Adam Smith y una frase sobre el desgaste mental

Entre las premisas más destacadas de Adam Smith, algunas de sus frases siguen vigentes y se comparten en redes sociales y demás plataformas digitales. “Si abordas cada situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces” es una de esas frases y esta, en particular, apunta a la perspectiva y la gestión de la energía mental.

La frase destaca que cuando interpretamos cualquier inconveniente cotidiano como si fuera una crisis existencial, el cuerpo y la mente responden activando todas las alarmas de supervivencia. El resultado no es la resolución del problema, sino un agotamiento constante, algo que indudablemente en la actualidad puede enlazarse a diferentes ámbitos de la vida y llevarnos a la reflexión.