Sócrates, Platón y Aristóteles se destacan como los principales filósofos de la historia. Se trata de quienes dieron lugar a las premisas más profundas y los cuestionamientos más potentes sobre la vida, motivando la filosofía que hoy conocemos.

¡Sin estudios ni trabajo! Francisco creyó que tenía la vida resulta y ahora está quebrado

Esta disciplina es una de las más respetadas a nivel mundial y ciertas frases se siguen estudiando y se mantienen más vigentes que nunca, a pesar del paso de los años. Es por eso que retornar a estos pensadores es siempre bueno y nos ayuda a cuestionar lo que damos por sentado.

¿Por qué estudiar a Platón?

Platón fue uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia y de toda la historia del pensamiento occidental. Estudiarlo es fundamental porque sus textos sientan las bases de toda la filosofía occidental, planteando preguntas sobre la verdad, la justicia, la moral y la naturaleza de la realidad que seguimos intentando responder hoy en día.

A través de su famosa distinción entre el mundo físico y el mundo de las ideas, el filósofo griego nos enseña a no aceptar las apariencias de las cosas a primera vista y a desarrollar un pensamiento crítico profundo. Además, precisa la Inteligencia Artificial (Gemini), Platón nos heredó una guía práctica sobre cómo debatir, cuestionar nuestras propias certezas y buscar el conocimiento a través de la razón y el cuestionamiento constante.

Platón y una frase sobre el crecimiento personal

Entre las frases más estudiadas de Platón se encuentra la que dice “Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro” ya que sintetiza a la perfección uno de los pilares de la filosofía platónica: la conexión inseparable entre la ética individual y la vida comunitaria.

Para Platón, el crecimiento personal no es un camino solitario ni egoísta. No se trata de aislarse del mundo para alcanzar la iluminación o el éxito individual, sino de entender que somos seres profundamente vinculados a los demás. En la actualidad, esta frase se aplica a través de la empatía activa y la colaboración: cuando ayudas a tu comunidad, compartes conocimiento o trabajas en equipo, creces humanamente, concluye Gemini.