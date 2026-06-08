Platón, filósofo griego, sobre el crecimiento personal: “Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro”
“Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro”. La frase con la que el filósofo Platón precisa que el crecimiento personal no es un camino solitario ni egoísta.
Sócrates, Platón y Aristóteles se destacan como los principales filósofos de la historia. Se trata de quienes dieron lugar a las premisas más profundas y los cuestionamientos más potentes sobre la vida, motivando la filosofía que hoy conocemos.
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Esta disciplina es una de las más respetadas a nivel mundial y ciertas frases se siguen estudiando y se mantienen más vigentes que nunca, a pesar del paso de los años. Es por eso que retornar a estos pensadores es siempre bueno y nos ayuda a cuestionar lo que damos por sentado.
¿Por qué estudiar a Platón?
Platón fue uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia y de toda la historia del pensamiento occidental. Estudiarlo es fundamental porque sus textos sientan las bases de toda la filosofía occidental, planteando preguntas sobre la verdad, la justicia, la moral y la naturaleza de la realidad que seguimos intentando responder hoy en día.
A través de su famosa distinción entre el mundo físico y el mundo de las ideas, el filósofo griego nos enseña a no aceptar las apariencias de las cosas a primera vista y a desarrollar un pensamiento crítico profundo. Además, precisa la Inteligencia Artificial (Gemini), Platón nos heredó una guía práctica sobre cómo debatir, cuestionar nuestras propias certezas y buscar el conocimiento a través de la razón y el cuestionamiento constante.
Platón y una frase sobre el crecimiento personal
Entre las frases más estudiadas de Platón se encuentra la que dice “Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro” ya que sintetiza a la perfección uno de los pilares de la filosofía platónica: la conexión inseparable entre la ética individual y la vida comunitaria.
Para Platón, el crecimiento personal no es un camino solitario ni egoísta. No se trata de aislarse del mundo para alcanzar la iluminación o el éxito individual, sino de entender que somos seres profundamente vinculados a los demás. En la actualidad, esta frase se aplica a través de la empatía activa y la colaboración: cuando ayudas a tu comunidad, compartes conocimiento o trabajas en equipo, creces humanamente, concluye Gemini.