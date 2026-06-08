Albert Einstein, físico alemán: “Solo aquellos que intentan el absurdo pueden lograr lo imposible”

A lo largo de la historia, los grandes avances de la humanidad han nacido ideas que en un principio parecían imposibles, desde descubrimientos científicos hasta las innovaciones tecnológicas y todas ellas gracias a aquellas personas que se atrevieron a dudar de lo establecido, tal como lo hizo Albert Einstein.

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A través de sus estudios, el físico alemán reflejó una de las visiones más importantes quien expresó que: “Solo aquellos que intentan el absurdo pueden lograr lo imposible”, una reflexión que continúa motivando a quienes buscan un sueño y temen en fracasar durante el proceso.

¿Qué significa la frase de Albert Einstein?

Las palabras de Einstein nos invitan a reflexionar sobre la importancia de salir de la zona de confort y desafiar las ideas convencionales. Además, sugiere que los grandes logros no suelen alcanzarse siguiendo únicamente caminos seguros o conocidos. En muchas ocasiones, aquello que parece irracional, arriesgado o incluso imposible para los demás puede convertirse en el punto de partida de una transformación.

Finalmente, la frase también invita a valorar la creatividad, la innovación y la perseverancia, muchas de las ideas que hoy consideramos normales fueron vistas como absurdas cuando surgieron por primera vez , por eso el mensaje es claro a la invitación de creer en proyectos ambiciosos y no dejarse limitar por expectativas ajenas.

|GACETA: Facultad de Medicina UNAM

¿Por qué la frase de Albert Einstein sigue vigente en 2026?

La frase “Solo aquellos que intentan el absurdo pueden lograr lo imposible” mantiene relevancia porque en el mundo actual sigue enfrentando desafíos que requieren de soluciones innovadoras, por lo que se invita a pensar de manera diferente y no rendirse ante los obstáculos.

Además, esta frase ha destacado en esta época debido a que está marcada por avances tecnológicos acelerados y cambios constantes, el mensaje de atreverse a intentar aquello que parece imposible resulta más actual que nunca. Einstein dejó numerosas reflexiones sobre la creatividad, la imaginación y el conocimiento, razones por las que su legado continúa vigente en todo el mundo.