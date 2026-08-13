Aristóteles, filósofo griego, sobre la sabiduría: “Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas”

La Pontificia Universidad Católica de Chile define a la filosofía como la búsqueda de la verdad a través de la razón natural, centrada en la reflexión profunda sobre el ser, el ser humano y el sentido de la vida. Con esta se rompe con los moldes preestablecidos y se busca en el razonamiento personal las respuestas a diferentes temas de la compleja vida.

Noticias Zacatecas del 11 de agosto 2026

Diferentes instituciones coinciden en que los grandes filósofos de la antigüedad fueron los que sentaron las bases sólidas de esta disciplina. Cada uno de ellos aportó una visión diferente del mundo y eso es lo que motiva a la sociedad a preguntarse por todo lo que la rodea.

¿Quién fue Aristóteles?

Entre los grandes pensadores de la historia se encuentra Aristóteles, un filósofo, polímata y científico de la Antigua Grecia que es reconocido universalmente como una de las figuras intelectuales más influyentes de la historia occidental.

Aristóteles se formó durante dos décadas bajo la tutela de Platón, fundó su propia institución educativa, el Liceo, e inauguró un enfoque empírico y sistemático del conocimiento centrado en la observación directa de la naturaleza, de acuerdo a un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuál fue el legado de Aristóteles?

De la filosofía de Aristóteles se destaca que su legado fue transformar prácticamente todas las ramas del saber humano, desde la lógica formal hasta la biología, la ética, la política, la metafísica y la poética, según precisan diferentes fuentes bibliográficas.

Por otro lado, su clasificación sistemática del mundo natural y su ética basada en la virtud y la búsqueda del justo medio continúan siendo objeto de estudio e investigación en las facultades de filosofía y ciencias sociales modernas de todo el mundo.

¿Cómo murió Aristóteles?

Aristóteles murió en el año 322 a. C., a los 62 años de edad, en la ciudad de Calcis, situada en la isla de Eubea. En este marco hay que tener en cuenta que, un año antes de su muerte, tras el deceso de Alejandro Magno, se desencadenó en Atenas una fuerte ola de sentimientos antimacedonios que puso en riesgo la seguridad del filósofo debido a sus antiguos vínculos con la corte macedonia.

Según fuentes históricas y las investigaciones de la Universidad de Cambridge, la muerte del filósofo griego no se debió a un hecho violento ni al envenenamiento, sino a afecciones estomacales crónicas que padecía desde tiempo atrás.

Aristóteles y una frase para reflexionar

No hay dudas de que el pensamiento de Aristóteles se mantiene aún vigente y eso puede palparse en premisas muy potentes que siguen siendo estudiadas en la actualidad. “Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas” es una de sus frases célebres y con la que plantea que el aprendizaje no es un proceso que culmina en certezas absolutas, sino una puerta hacia la complejidad.

Con esta frase, el filósofo griego precisa que a medida que una persona profundiza en una disciplina y expande su intelecto, más consciente se vuelve de la vastedad de lo que aún desconoce. En la actualidad, cobra especial vigencia frente al avance vertiginoso de la ciencia, la inteligencia artificial y el acceso masivo a la información ya que, mientras más respuestas nos brindan la tecnología y la investigación moderna, mayores son los dilemas éticos, existenciales y filosóficos que surgen al respecto.