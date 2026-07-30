La vida de las personas sería muy distinta sin la esencia de la filosofía. El cuestionarse sobre el mundo que nos rodea, sobre nuestra ética y moral, ha llevado a la humanidad a evolucionar, establecer obligaciones y derechos que buscan guiar la convivencia en sociedad.

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Filósofos como Aristóteles, Platón y Sócrates, por nombrar solo a algunos, dejaron una estructura del pensamiento que ha logrado trascender a través de distintas generaciones. Cada uno tuvo un sello particular dentro del mundo de la filosofía y hoy son ampliamente estudiados.

La importancia de Aristóteles

En el caso de Aristóteles, se trató de uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia. Su importancia trasciende el ámbito puramente filosófico y se concibe como el pilar fundamental del pensamiento y el método científico occidental, de acuerdo a apreciaciones de la Universidad Complutense de Madrid.

Desde la Asociación Guanajuatense para el Desarrollo Entidad de Certificación (AGDER) remarcan que el pensamiento aristotélico ha influido en diversos modelos educativos a lo largo de la historia. Además, destacan que su énfasis en la lógica y la argumentación se ha convertido en un pilar del pensamiento crítico en la educación contemporánea.

Aristóteles y una frase sobre la mentira

Es cierto que explorar en la filosofía de Aristóteles resulta en una experiencia por demás enriquecedora y para ejemplo solo basta con analizar algunas de sus tantas frases célebres. Una de ellas es la que dice “El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad”, una de las reflexiones más agudas sobre la confianza y las consecuencias del engaño.

Con esta frase, el filósofo griego afirma que la mentira no destruye solo el presente, destruye el valor de la palabra futura. Aristóteles nos enseña que la mentira constante destruye la credibilidad, haciendo que incluso la verdad pierda su valor cuando viene de quien engaña, algo que atraviesa a cualquier generación y es por eso que tiene plena vigencia en la actualidad.