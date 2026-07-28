Confucio, filósofo chino, sobre la superación: “El que mueve montañas empieza por cargar piedras pequeñas”

Bucear en escritos relacionados con la filosofía es un verdadero viaje en el que nuestra mente parece ampliarse. Los pensamientos de grandes filósofos y filósofas despiertan la curiosidad, nos hacen reflexionar y analizar todo lo que nos rodea.

Noticias Oaxaca del 27 de julio 2026

Se dice que la filosofía nos invita a cuestionar todo lo que damos por sentado, motivo por el cual podemos encontrarles nuevos sentidos a nuestro mundo. Lo ideal es analizar a los filósofos que dejaron su huella en esta disciplina como es el caso de Confucio.

La vigencia de Confucio

Confucio fue un filósofo, pensador y educador chino al que se le atribuye haber sentado los pilares esenciales para mantener el orden social y político con sus pensamientos. Sus reflexiones ayudaron a transformar de manera radical la historia, la cultura y la estructura social de Asia Oriental.

Aunque Confucio vivió hace mucho tiempo atrás, sus premisas mantienen plena vigencia en la actualidad ya que sus enseñanzas, afirman diferentes fuentes bibliográficas, sitúan la ética personal, la empatía y la responsabilidad comunitaria como eje del orden social. Lo que este filósofo transmitía es que el bienestar colectivo es inseparable de nuestro propio desarrollo ético.

Confucio y una frase para pensar

Por todo lo señalado, resulta importante destacar algunas de sus premisas y en esta oportunidad le damos relieve a la que dice "El que mueve montañas empieza por cargar piedras pequeñas". Esta frase es una enseñanza de Confucio sobre la constancia, la paciencia y el poder de las pequeñas acciones acumuladas.

En el presente, esta frase puede aplicarse al desarrollar nuevos hábitos, emprender proyectos o aprender habilidades complejas, ya que podemos dividir metas abrumadoras en acciones diarias insignificantes pero que sean sostenidas.

Lo que Confucio nos enseña es que, en un mundo obsesionado con los resultados inmediatos, el verdadero éxito duradero proviene del interés compuesto del esfuerzo diario y no de grandes hazañas aisladas.