La reflexión de Aristóteles sobre la sabiduría: “Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto”

Desde la Universidad de Navarra (España) remarcan que la filosofía nace de la reflexión racional y, al tener toda teoría científica como base una serie de procedimientos lógicos, la filosofía ha resultado básica para el progreso científico ya que insiste en la necesidad de fundamentar el conocimiento.

Noticias Tabasco del 21 de junio 2026

Esta es una de las tantas definiciones que se destacan de una de las disciplinas más importantes y estudiadas de la historia. En este punto, esta casa de estudios precisa que es imposible comprender la política actual si no se conocen las corrientes filosóficas que tiene como base, y aquí es donde los grandes pensadores de la historia son ampliamente estudiados.

El aporte de Aristóteles a la humanidad

Platón, Pitágoras y Sócrates son solo algunos de los tantos nombres que han enriquecido a la filosofía. Sin embargo, existen otros nombres que también han dejado un gran legado como es el caso de Aristóteles, uno de los filósofos, lógicos y científicos más influyentes de la antigua Grecia y quien fuera discípulo de Platón.

El mayor aporte que Aristóteles hizo a la humanidad fue sentar las bases del pensamiento científico y lógico occidental, transformando la forma en que observamos y entendemos el mundo, resumen diferentes fuentes de información consultadas. Todo su legado fue importante para estructurar los programas educativos del mundo entero durante más de dos milenios.

Aristóteles y una frase para debatir

No hay dudas de que Aristóteles es uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad y es por ello que sigue siendo uno de los más estudiados. Entre sus frases más destacadas podemos encontrar algunas muy bellas y potentes como la que dice “Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto”.

Con esta frase, el filósofo griego reflexiona sobre lo que significa formar a una persona y, de acuerdo a diversas fuentes bibliográficas, toca la fibra de cualquier debate moderno sobre educación emocional y valores.

De todos modos, a través de la Inteligencia Artificial (Gemini) se puede llegar a un punto muy particular ya que se confirma que esta frase, aunque es ampliamente atribuida a Aristóteles, en realidad nunca fue escrita así por él.

Lo que hay que tener en cuenta en el presente es que el “error” de esta atribución es totalmente comprensible porque captura a la perfección el espíritu de la verdadera filosofía que pregonaba Aristóteles. Por lo tanto, no es una cita textual de este pensador pero resume a la perfección su pensamiento de que la verdadera educación consiste en integrar lo que sabemos con lo que somos.