Durante este siglo XXI la desinformación, la incertidumbre y los constantes cambios que se han generado con la revolución de la tecnología, presencia de redes sociales y creación de herramientas como la Inteligencia Artificial el pensamiento de Immanuel Kant sigue resonando aunque lo haya estudiado hace unos siglos.

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¿Por qué la frase de Immanuel Kant sigue vigente?

Una de las reflexiones maps conocidas del filósofo la cual se basa en que: “Sólo el iluminado no tiene miedo de las sombras” se interpreta como una invitación a dejar atrás el miedo que nace de la ignorancia y a confiar en el poder del conocimiento para comprender la realidad, sus palabras en esta frase continúa siendo un referente para entender la importancia de desarrollar un criterio propio y actuar con libertad.

Las palabras que componen la frase de Kant, “Sólo el iluminado no tiene miedo de las sombras” se relaciona con una de las ideas centrales del pensamiento kantiano, “el ser humano puede superar el temor cuando utiliza la razón por comprender aquello que lo rodea” de acuerdo con él, las sombras simbolizan el desconocimiento, los prejuicios o las creencias que generan inseguridad mientras que la iluminación representa el conocimiento y capacidad de pensar de manera crítica.

¿Cómo influye la filosofía de Kant en la actualidad?

Con los estudios del filósofo alemán, Immanuel Kant, se transformó la manera de entender la ética, el conocimiento y la libertad por lo que su propuesta sostiene que las personas deben actuar guiadas por principios morales y por la razón en lugar de hacerlo por presión externa.

Hoy sus ideas han influido en disciplinas como el derecho, la política, la educación y la filosofía contemporánea. Además, conceptos como la autonomía, la dignidad humana y la responsabilidad individual siguen siendo pilares en los debates sobre los derechos humanos y la convivencia democrática que actualmente se ejerce.