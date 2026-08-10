Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “Los dos enemigos de la felicidad humana son el dolor y el aburrimiento”

A más de un siglo de la muerte de Arthur Schopenhauer, aún la humanidad sigue cuestionando sobre: ¿Qué pasaría si la felicidad no dependiera únicamente de tener una vida sin problemas?, estos cuestionamientos están relacionados a la filosofía del pensador alemán, ya que sus estudios estuvieron enfocados en el deseo, el sufrimiento y esa búsqueda constante de bienestar que acompaña al ser humano.

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“Los dos enemigos de la felicidad humana son el dolor y el aburrimiento”, con estas palabras atribuidas a Schopenhauer resume una de las ideas centrales de su pensamiento, cuando las personas no enfrentan el sufrimiento pueden encontrarse con el vacío que aparece cuando desaparecen los deseos, los retos o aquello que mantiene la mente ocupada.

¿Por qué la frase de Arthur Schopenhauer sigue vigente?

La frase anteriormente mencionada sobre que “Los dos enemigos de la felicidad humana son el dolor y el aburrimiento” aun sigue estando presente y con fuerza ya que plantea dos experiencias que siguen formando parte de la vida cotidiana. El dolor puede aparecer ante una pérdida, una decepción o una dificultad, mientras que el aburrimiento puede surgir cuando una persona siente que no encuentra propósito, estímulos o motivaciones.

Según estudios, Schopenhauer observaba que el ser humano suele moverse entre ambos extremos: cuando desea algo, puede experimentar frustración por no conseguirlo; cuando finalmente lo obtiene, puede aparecer una sensación de vacío o aburrimiento que lo lleva a buscar un nuevo objetivo.

¿Por qué la filosofía de Arthur Schopenhauer sigue siendo motivo de estudio?

En pleno siglo XXI, el pensamiento y filosofía de Schopenhauer continúa siendo estiduada debido a que en sus escritos desarrolló una visión profundamente pesimista sobre la existencia, pero también planteó reflexiones sobre cómo relacionarnos con nuestros deseos y el sufrimiento.

Aunque algunas de sus conclusiones pueden resultar pesimistas, precisamente esa mirada crítica mantiene vigente su obra. Schopenhauer no buscaba ofrecer una fórmula sencilla para alcanzar la felicidad, sino cuestionar aquello que damos por hecho sobre nuestros deseos