Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “Debemos tener, por así decirlo, cajones para nuestros pensamientos, donde abrimos uno y cerramos todos los demás”

Arthur Schopenhauer es considerado uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX debido a sus estudios sobre temas de la voluntad, el sufrimiento y la naturaleza humana, sin embargo, en sus escritos también se ofrecieron consejos prácticos sobre la forma en la que las personas pueden enfrentar el caos mental y las preocupaciones del día a día.

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Durante esta época donde la vida va demasiado rápida y bajo un estrés constante de las obligaciones y aprobaciones su filosofía sigue presente ya que invitan a la reflexión y recordar la importancia de dirigir la mente hacia aquello que realmente merece nuestra energía.

Una de sus palabras que aún resuenan son que: “Debemos tener, por así decirlo, cajones para nuestros pensamientos, donde abrimos uno y cerramos todos los demás”, con esta frase se crea una metáfora sobre la importancia de concentrarse en un solo asunto a la vez, dejando de lado las preocupaciones que no corresponden al momento presente para evitar el agotamiento mental.

Arthur Schopenhauer|Crédito: Pinterest

¿De dónde es la frase de Arthur Schopenhauer?

La frase: “Debemos tener, por así decirlo, cajones para nuestros pensamientos, donde abrimos uno y cerramos todos los demás”, forma parte del pensamiento desarrollado por Schopenhauer en su obra sobre el Aforismos sobre la sabiduría de la vida, la cual fue publicada como parte de la Parerga y Paralipómena en 1851, ahí mismo reúne una serie de consejo y observaciones sobre cómo afrontar la vida con mayor serenidad destacando la importancia del autocontrol, la prudencia y la administración de los propios pensamientos.

¿Por qué la filosofía de Arthur Schopenhauer sigue vigente en 2026?

Las frases y pensamientos de Arthur Schopenhauer se mantienen vigentes en pleno 2026 ya que responde a uno de los mayores desafíos de la vida moderna que es el la dificultad para concentrarse en un solo tema, así como el flujo constante de información, las redes sociales y las múltiple responsabilidades hacen que muchas personas experimenten estrés y fatiga mental.