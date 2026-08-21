La reflexión de Cicerón sobre la verdad: “La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”

Los filósofos son considerados como exploradores del pensamiento crítico y tienen la misión de cuestionar los dogmas, analizar la realidad a través de la razón y mantener abierta la incesante búsqueda del conocimiento. Eso es lo que interpretan diferentes fuentes bibliográficas.

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En este marco, desde la Universidad del Salvador (USAL) remarcan que el propósito de la filosofía es "permitir conocer la centralidad del ser humano en el mundo y su incesante búsqueda de la verdad". De esta manera deja en claro que entiende que esta tarea no se trata de imponer respuestas definitivas, sino de proveer las herramientas racionales para comprender nuestra propia existencia.

¿Quién fue Cicerón?

En esta oportunidad, el pensador que destacamos es Marco Tulio Cicerón, un reconocido estadista, jurista, filósofo y el orador más destacado de la etapa final de la República Romana.

Desde la Universidad de Cambridge señalan que la figura de Cicerón es absolutamente indispensable para comprender la historia de Roma ya que su prolífica correspondencia y sus discursos ofrecen un testimonio directo, casi periodístico, de las tensiones institucionales y sociales que terminaron por derrumbar el sistema republicano frente al ascenso de los dictadores militares.

¿Cuál es el legado de Cicerón?

En cuanto al legado de Cicerón, diversas reseñas relacionadas con la filosofía afirman que es inconmensurable y trasciende la antigüedad, siendo considerado la piedra angular del humanismo europeo y el arquitecto de la prosa occidental.

El redescubrimiento de sus cartas privadas por Petrarca en el siglo XIV es catalogado por los historiadores como el verdadero catalizador del Renacimiento italiano. Además, su modelo de elocuencia y su defensa de la virtud pública por encima de los intereses personales no solo moldearon la educación europea durante siglos, sino que inspiraron directamente el diseño constitucional de las repúblicas modernas, según analiza la Facultad de Clásicas de la Universidad de Oxford.

¿Cómo murió Cicerón?

Más allá de lo más relevante de la vida de este filósofo romano, muchos escritos se centran en su muerte, ocurrida el 7 de diciembre del año 43 a.C., ya que fue un asesinato político sumamente violento que simbolizó el colapso definitivo de la libertad republicana en Roma.

Tras el asesinato de Julio César, Cicerón intentó restaurar la República y pronunció las Filípicas, una serie de encendidos discursos que denunciaban implacablemente las ambiciones tiránicas de Marco Antonio. Como consecuencia de esta oposición frontal, fue declarado enemigo del Estado y proscrito por el Segundo Triunvirato, según precisan desde la Universidad de Harvard.

Marco Antonio ordenó que le cortaran la cabeza y las manos para exhibirlas clavadas en la Rostra, la tribuna de oradores del Foro Romano.

Cicerón y una frase sobre la verdad

Muchas premisas de Cicerón son estudiadas en la actualidad y han quedado grabadas a fuego en la esencia de la filosofía mundial. "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" es una de las frases con las que se refiere a las mentiras y al acto de guardar silencio.

Con esta frase, el pensador romano quiere decir que la verdad no solo se destruye cuando se inventan mentiras para engañar a los demás, sino también cuando se decide guardar silencio por miedo, comodidad o conveniencia.

¿Sigue vigente esta frase de Cicerón?

Lo que Cicerón quiere decir con esta frase es que ambas actitudes logran el mismo objetivo: ocultar lo que realmente pasó y dejar que la mentira o la injusticia triunfen.

En la actualidad, esta frase sigue totalmente vigente y se aplica todos los días en la vida política, en las redes sociales y en el ámbito laboral o personal, cuando las personas prefieren callar frente a un abuso, corrupción o información falsa por temor a las consecuencias, permitiendo que el engaño se convierta en la versión aceptada de la realidad.