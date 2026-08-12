Nicolás Maquiavelo, filósofo italiano, sobre la cooperación: “No puede haber grandes dificultades donde abunda la buena voluntad”

Un informe del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado define a la filosofía como el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la consciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral. Además, recuerda que esta rama del conocimiento surgió en la Antigua Grecia, a principios del siglo VI a.c.

Noticias Michoacán del 11 de agosto 2026

Sin embargo, deja en claro que de todos los filósofos que se destacaron en la antigüedad no solo los griegos aparecen, sino también los romanos. De todos modos, a lo largo de la historia el mundo entero ha contado y cuenta con pensadores que han sabido dejar un gran legado en la humanidad.

¿Quién fue Nicolás Maquiavelo?

Uno de los filósofos que tiene un gran protagonismo es Nicolás Maquiavelo, diplomático, político y escritor italiano del Renacimiento que, de acuerdo a diferentes fuentes bibliográficas, transformó de manera radical el estudio de la política.

A diferencia de los pensadores medievales, Nicolás Maquiavelo desvinculó la acción política de la moral religiosa tradicional, y en su lugar se enfocó en estudiar el ejercicio del poder tal como se presenta en la realidad experimental y no como debería ser según criterios ideales.

¿Qué legado dejó Nicolás Maquiavelo?

La fundación de la ciencia política moderna y el concepto de autonomía de la política frente a la ética son señalados como el mayor legado de Nicolás Maquiavelo. Esto se debe a que su agudo análisis sobre la conservación del poder dio origen a ideas clave como la "razón de Estado" y la noción de que la eficacia de un gobernante a menudo requiere tomar decisiones pragmáticas y desprovistas de idealismo para preservar el orden social.

Aunque su nombre derivó históricamente en el término peyorativo "maquiavélico" para describir la astucia amoral o la manipulación, los historiadores contemporáneos también valoran la faceta republicana del filósofo italiano y su defensa de las instituciones sólidas y la participación ciudadana como contrapeso a la tiranía.

¿Cómo murió Nicolás Maquiavelo?

Nicolás Maquiavelo murió el 21 de junio de 1527, cuando tenía 58 años de edad. Su decesos e produjo en su Florencia natal y debido a agudos dolores abdominales atribuibles a un malestar gastrointestinal grave o una peritonitis, de acuerdo a reseñas históricas.

Estos escritos señalan que murió en un estado de relativa modestia socioeconómica, rodeado de sus familiares y amigos más cercanos. Los restos del famoso pensador fueron sepultados en la Basílica de la Santa Cruz de Florencia.

Nicolás Maquiavelo y una frase para pensar

Conocer la historia de Nicolás Maquiavelo puede llevarnos a una gran experiencia ya que al tomar contacto con sus pensamientos nos invita a reflexionar sobre diferentes temas. “No puede haber grandes dificultades donde abunda la buena voluntad” es una de las frases que se le atribuyen y con la que pone de relieve la cohesión y el liderazgo dentro de una sociedad.

Con esta premisa, el filósofo italiano nos dice que cuando en un pueblo o entre sus gobernantes predomina la buena voluntad (entendida como el compromiso mutuo, el civismo y la disposición a colaborar por un objetivo común), incluso las crisis políticas o institucionales más complejas pueden superarse con relativa facilidad.

En la actualidad, esta frase se refleja en equipos de trabajo y comunidades donde la empatía, el compromiso mutuo y la colaboración facilitan la resolución de conflictos y el logro de metas complejas. Lo que Nicolás Maquiavelo nos hace ver es que sin esa buena disposición colectiva, cualquier obstáculo operativo o de convivencia se vuelve prácticamente insuperable.