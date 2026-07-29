La reflexión de Confucio sobre el amor sincero: “Solo el hombre lleno de humanidad puede amar verdaderamente a los hombres y puede odiarlos de manera convincente”

El estudio de la filosofía permite desarrollar una actitud crítica y transformadora frente a los problemas fundamentales de la condición humana y de la sociedad contemporánea, señala un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Noticias Oaxaca del 27 de julio 2026

Esta casa de estudios hace referencia a la formación de profesionales en torno a esta disciplina y son estos los que deben analizar el legado que grandes pensadores han dejado a lo largo de la historia. Por lo tanto, en este proceso logran descubrir que muchas premisas de muchos años atrás mantienen una vigencia asombrosa.

Confucio y los temas abordados

Los filósofos y las filósofas que han logrado grabar su nombre en la historia de esta disciplina, son estudiados y muchas de sus premisas se difunden en libros, redes sociales y plataformas digitales. En esta oportunidad, el filósofo chino Confucio es quien queda bajo observación debido a que es considerado como una de las figuras intelectuales más influyentes de la historia de la humanidad.

Confucio centró su filosofía en la búsqueda de la armonía social y el perfeccionamiento moral del individuo. La empatía se encuentra éntrelos principales temas sobre los que se expresó, mientras que también sentó bases sobre los buenos gobiernos y la educación continua.

Confucio y una frase sobre el amor sincero

“Solo el hombre lleno de humanidad puede amar verdaderamente a los hombres y puede odiarlos de manera convincente” es una de las frases que se encuentran destacadas en el pensamiento de Confucio. El filósofo chino abordó con ella su apreciación sobre el amor sincero y la dignidad humana.

En la actualidad, esta frase se aplica al condenar con firmeza la injusticia o la corrupción sin caer en el odio destructivo, guiándonos por la defensa del bien común. Lo que Confucio nos dice con ella es que debemos respaldar a las personas con empatía mientras rechazamos categóricamente las conductas que dañan a la comunidad.