Homero, poeta griego, en La Odisea: “Solo quien sufre llega a comprender”

Tras su estreno en los cines, el filme “La Odisea”, dirigido por Christopher Nolan, sigue siendo un tema de conversación entre los amantes del séptimo arte, pero también entre quienes encuentran en la literatura un refugio que entretiene y alimenta la imaginación.

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Esta película está basada en el poema “La Odisea” del poeta griego Homero, algo que ha incrementado las audiencias en las salas de cine que se han mostrado llenas. Además, esto ha disparado la adquisición de libros y audiolibros, aunque las búsquedas en Internet también se han incrementado.

Homero y La Odisea

Si nos remitimos a la obra que le da sustento al filme de Christopher Nolan, primero debemos saber que Homero fue una de las figuras más célebres y enigmáticas de la literatura clásica. Es considerado el primer poeta de la Grecia Antigua y con sus obras “La Ilíada” y “La Odisea” sentó las bases de la cultura occidental.

En cuanto a “La Odisea”, diferentes fuentes bibliográficas la señalan como una obra fundamental de la literatura occidental ya que explora temas de perspicacia, lealtad, destino y la búsqueda del hogar. Este poema consolidó a Homero como una figura clave en la transición de la tradición oral a la literatura escrita.

La lección de Homero en La Odisea

Dentro del poema “La Odisea” hay muchas frases que recurrentemente son empleadas en publicaciones en redes sociales y demás plataformas digitales. Ahora, con el furor por la película, algunas de ellas son motivo de análisis y admiración como el caso de la que dice "Solo quien sufre llega a comprender".

Esta frase de Homero posiciona al sufrimiento como un maestro que transforma el dolor en sabiduría profunda. Con esta premisa, el poeta griego reveló que, a través de las pruebas y la adversidad, el ser humano supera la ingenuidad y comprende la fragilidad de la vida.

Se trata de una frase muy poderosa que no pierde vigencia en la actualidad y nos invita a reflexionar que solo quien atraviesa la tormenta desarrolla la empatía, el criterio y la templanza necesarios para entender de verdad el mundo.