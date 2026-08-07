La reflexión de Confucio sobre nuestra forma de actuar: “Un caballero debe avergonzarse si sus palabras son mejores que sus actos”

Todos necesitamos de frases que nos despierten ante ciertas situaciones o que nos motiven a concretar eso que tanto anhelamos. La filosofía tiene mucho de eso y es que los pensadores que dejaron premisas grabadas a fuego en nuestra historia se enfocaron en temas tan profundos que no pierden vigencia.

Noticias Hidalgo del 6 de agosto 2026

Aristóteles, Platón, Confucio, Sócrates y Séneca son solo algunos de los filósofos más importantes del mundo que aportaron a los cimientos de la disciplina que conocemos en la actualidad. Estos pensadores han marcado a sociedades completas y sus ideas son absorbidas por distintas generaciones.

Confucio y una frase sobre nuestra forma de actuar

Entre los pensadores mencionados anteriormente se destaca Confucio, un filósofo chino cuyas enseñanzas se enfocaron en la ética, la religión, la educación, la política y el respeto. Llegar hasta sus reflexiones más profundas es una invitación a reflexionar sobre todo lo que nos rodea.

Un ejemplo puede citarse a través de su frase “Un caballero debe avergonzarse si sus palabras son mejores que sus actos” con la que nos enseña que las acciones valen mucho más que las palabras y que debemos ser honestos entre lo que decimos y lo que hacemos.

La vigencia de la frase de Confucio

Esta premisa de Confucio revela que para él una persona ejemplar no es la que habla bonito o promete demasiado, sino la que demuestra su valor con hechos concretos. Este es el foco que intenta remarcar el filósofo chino y conectar así con todos los humanos.

En la actualidad, esta frase mantiene su vigencia ya que, si presumimos mucho o hacemos grandes promesas pero actuamos mal o no cumplimos, caemos en la hipocresía. Por lo tanto, la reflexión a la que Confucio nos invita es a que debemos sentir vergüenza si nuestro discurso es excelente pero nuestra conducta deja mucho que desear.