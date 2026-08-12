La reflexión de Confucio sobre el conocimiento: “La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones”

La filosofía contiene premisas que han sido inmortalizadas por grandes pensadores a lo largo de la historia. Cada cual se enfocó en temas específicos de la vida e intentó echar por tierra lo que se daba por sentado.

Noticias Querétaro del 10 de agosto 2026

Filósofos como Confucio, Aristóteles, Séneca y Platón son ampliamente estudiados por quienes se embarcan en la filosofía como disciplina. Sus pensamientos lograron traccionar grandes transformaciones en las sociedades de sus épocas y algunas siguen vigentes en la actualidad.

¿Quién fue Confucio?

En el caso de Confucio, su nombre real era Kong Qiu y es recordado como un pensador, educador y filósofo chino cuya doctrina, revelan diferentes fuentes bibliográficas, transformó de manera permanente la estructura social y política de Asia Oriental.

Investigadores de la Universidad de Pekín destacan que Confucio no pretendía innovar, sino rescatar los valores rituales y morales de las dinastías antiguas para restaurar el orden social. Así fue que se convirtió en el primer maestro que democratizó la educación en China al impartir conocimientos a discípulos sin importar su origen de clase.

¿Qué obras creó Confucio?

Hay que destacar que, a diferencia de otros grandes filósofos, Confucio no dejó una obra filosófica escrita directamente de su propia mano, sino que su legado literario se articula a través de la compilación y la transmisión oral. De todos modos, el aporte más célebre que se le atribuye son las Analectas (Lunyu), un compendio de sus diálogos, máximas y aforismos recopilados minuciosamente por sus discípulos y seguidores tras su muerte.

Por otro lado, la tradición académica le atribuye la edición y preservación de los llamados Cinco Clásicos del canon chino. Al respecto, especialistas de la Universidad de Harvard señalan que la labor de Confucio debe entenderse como la de un gran curador cultural y editor del pensamiento de la Antigüedad, cuya selección fijó la base conceptual sobre la cual se fundó el examen civil y la administración del imperio chino durante más de dos milenios.

¿De qué murió Confucio?

Diferentes escritos relacionados con la vida de Confucio precisan que el filósofo chino falleció a la edad de 72 o 73 años, en su ciudad natal de Qufu. El motivo principal de su deceso es atribuido a causas naturales derivadas de la vejez y el deterioro físico natural.

Informes de la Universidad de Oxford sugieren que Confucio murió sintiendo que su proyecto de reforma moral había fracasado, sin imaginar que, siglos después de su deceso, su pensamiento sería adoptado como la ideología oficial del Estado chino.

Confucio y una frase sobre el conocimiento

“La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones” es una de las frases que se le atribuyen a Confucio y que hace referencia al vínculo entre el conocimiento y la conducta moral.

Esta premisa sintetiza la visión confuciana de que el verdadero saber no se mide por la argumentación o la especulación teórica, sino por la coherencia práctica y la efectividad del comportamiento ético. En la actualidad, la frase de Confucio nos exige moderación verbal en la era del exceso de información para evitar discursos apresurados o vacíos y deja en claro que el verdadero conocimiento no reside en la elocuencia de las palabras, sino en la congruencia de los actos.

