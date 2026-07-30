Diversas fuentes bibliográficas coinciden en que la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) es una de las instituciones globales que más ha teorizado y defendido el rol fundamental de la filosofía en la sociedad contemporánea. Al respecto, estableció el tercer jueves de noviembre como el Día Mundial de la Filosofía.

Gas del Bienestar solamente causa problemas en México

Lo que esta entidad intentó con esta fecha es recordar que la filosofía no es un mero pasatiempo académico, sino un ejercicio de libertad intelectual indispensable para la convivencia. Eso es lo que vienen demostrando los filósofos como Confucio, y muchos otros, a lo largo de la historia.

Confucio y una frase célebre

En el caso de Confucio, se trató de un filósofo chino que tuvo una gran influencia con sus pensamientos en la cultura oriental. Lo qué el buscaba era restaurar la armonía y el orden social a través de la educación y el buen gobierno, algo que puede palparse en muchas frases que le son atribuidas.

"Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí" es una de las frases más célebres que se le atribuyen a Confucio, aunque en muchos escritos se señala que su origen pertenece a Xunzi (Xun Kuang), un filósofo del siglo III a. C.

Esta frase explica que el verdadero conocimiento se logra mediante la práctica. Por lo tanto, escuchar u observar solo aporta comprensión teórica y pasajera, mientras que la acción directa fija el aprendizaje para siempre.

La vigencia de la frase de Confucio

Muchas fuentes bibliográficas ponen de relieve que el pensamiento de Confucio se mantiene vigente en la actualidad y la frase "Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí", no es la excepción.

Esta premisa de Confucio se aplica en el presente sustituyendo la memorización teórica por la experiencia directa: desde metodologías educativas basadas en proyectos y simuladores interactivos, hasta capacitaciones laborales donde se aprende diseñando, programando o resolviendo problemas reales sobre la marcha, sintetiza Gemini (Inteligencia Artificial).