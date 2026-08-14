Confucio, filósofo chino, sobre el conocimiento humano: “Los más sabios y los más necios son los únicos que no cambian”

Diferentes fuentes bibliográficas coinciden en que las bases de la filosofía occidental fueron asentadas principalmente por el trío clásico de la Antigua Grecia: Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno de ellos dejó un gran legado e importantes enseñanzas para toda la humanidad.

De todos modos, los filósofos y filósofas que les sucedieron conforman un gran número y cada uno de ellos con una visión muy especial de los temas más intrigantes de la vida en sociedad. Al respecto, hoy pondremos nuestra atención en el filósofo chino Confucio y en parte de su legado.

¿Qué temas abordaba Confucio?

El pensamiento de Confucio se centró fundamentalmente en la ética práctica, la filosofía moral y el buen gobierno, aunque situó a la armonía social en el corazón de su enseñanza. A diferencia de las corrientes metafísicas de su época, la preocupación principal del filósofo chino era cómo cultivar la virtud individual para construir una sociedad justa y ordenada.

Confucio, de acuerdo a informes de la Universidad de Harvard, no buscaba imponer un dogma religioso, sino proponer un modelo pedagógico y político basado en el perfeccionamiento del carácter y en el liderazgo ético, donde el gobernante debía inspirar mediante el ejemplo virtuoso y no a través de la coerción.

¿Qué impacto tuvo Confucio en China?

El legado de Confucio transformó de manera radical y duradera la estructura sociocultural e institucional de China, convirtiéndose en la piedra angular de su civilización durante más de dos milenios. La influencia de este pensador se consolidó formalmente durante la dinastía Han, ya que sus enseñanzas fueron adoptadas como la ideología oficial del Estado y sirvieron de base para el sistema de exámenes imperiales, el cual seleccionaba a los funcionarios públicos en función de su mérito intelectual y moral.

De acuerdo a la Universidad de Pekín, esta estandarización meritocrática no solo moldeó la burocracia imperial, sino que permeó la estructura familiar, la educación y los códigos de conducta cotidiana. Esto quiere decir que el confucianismo proporcionó un sentido de identidad colectiva y estabilidad social en China.

¿La filosofía de Confucio se sigue aplicando?

Tras lo señalado, la filosofía confuciana mantiene un peso significativo en la actualidad ya que valores como el respeto jerárquico, la devoción familiar y la prioridad de la cohesión comunitaria sobre el individualismo occidental reflejan la vigencia de su pensamiento.

Además, según la Universidad de Oxford, el gobierno chino ha promovido activamente un resurgimiento del confucianismo para fundamentar el patriotismo y sustentar modelos de gobernanza orientados a la "sociedad armoniosa". Esta es una de las mayores muestras de que Confucio sigue más vigente que nunca.

Confucio y una frase para reflexionar

En toda la filosofía de Confucio se destacan algunas premisas que son ampliamente analizadas. “Los más sabios y los más necios son los únicos que no cambian” es una de las frases con las que el filósofo chino quiere decirnos que la gente que nunca cambia de opinión está en dos extremos opuestos.

Con esta frase, Confucio precisa que la firmeza del sabio nace de la claridad, mientras que la rigidez del necio nace de la ceguera; el resto de nosotros estamos en el medio, donde cambiar y aprender es algo natural y necesario. En la actualidad, esta premisa la apreciamos en cómo los líderes coherentes mantienen firmes sus valores éticos frente a las modas pasajeras, mientras que las personas atrapadas en el fanatismo o la desinformación se niegan a cambiar de postura aun ante evidencias innegables.