Confucio, filósofo chino, sobre la vida: “Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes”

El pasado y el presente tienen muchas diferencias, y podría decirse que no se parecen en nada. Sin embargo, las personas aún mantienen un espíritu que podría catalogarse como aventurero o curioso en torno a que se sigue preguntando por lo que lo rodea. Esto quiere decir que la filosofía no caduca y está más vigente que nunca.

Noticias Veracruz del 10 de agosto 2026

Esta disciplina que puede estudiarse en universidades, nació como la búsqueda personal de respuestas a cuestiones que años atrás se daban por sentadas. El razonamiento en torno a temas muy profundos como la felicidad, le ética y la moral, entre muchos otros, han dado surgimiento a grandes pensadores que se hicieron un lugar en la historia de la humanidad.

Confucio y una frase para tener en cuenta

El filósofo chino Confucio aparece entre estos pensadores que dejaron un legado enorme para todas las generaciones de humanos. Sus enseñanzas se centraron en diferentes temas de la vida en sociedad y muchas de sus frases forman parte no solo de la cultura oriental sino que han traspasado los límites internacionales.

“Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes” es una de las tantas premisas atribuidas a Confucio. Con esta frase, el pensador chino se refiere a la responsabilidad ya que cuando uno no sabe pues eso sirve de excusa, pero no actuar cuando ya sabemos ya pasa a ser algo propio y hay que hacerse cargo de lo que elegimos.

La vigencia de la frase de Confucio

La frase citada puede resumirse en que el conocimiento sin acción se transforma en culpa. Esto es lo que Confucio intentaba decirnos y es algo que, a pesar del paso de los años, guarda una vigencia muy fuerte y nos lleva a una reflexión muy profunda.

En la actualidad, esta premisa del filósofo chino puede aplicarse a la información con la que contamos en nuestros dispositivos móviles ya que sabemos que tenemos que movernos más, comer mejor, ahorrar, estudiar, cortar con vínculos tóxicos y cuidar el planeta, pero seguimos eligiendo no hacer nada y seguimos igual.