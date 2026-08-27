La reflexión de Confucio sobre la familia: “En tanto que tu padre y tu madre subsistan, no te alejes mucho de ellos”

La filosofía siempre tiene algo que enseñarnos. Esto hace referencia a que si buceamos en la historia de los grandes pensadores de la historia podemos encontrar valiosas enseñanzas que se enfocan en diversos temas de la vida.

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Ya sea al estudiar la filosofía como disciplina o con solo buscar premisas de filósofos, podemos enriquecernos con lo que cada uno de ellos tenía para decirnos. Al respecto, hoy Confucio se lleva todas las miradas debido al impacto que significó su filosofía no solo en la cultura china.

¿Quién fue Confucio?

Confucio no solo fue un filósofo sino que se destacó como educador y sus ideas sentaron las bases del confucianismo, una corriente de pensamiento que moldeó profundamente la historia, la cultura y las estructuras sociales de China y Asia Oriental durante más de dos milenios, de acuerdo a información resumida con Gemini (Inteligencia Artificial).

Las enseñanzas del filósofo chino fueron recopiladas por sus discípulos en las Analectas (Lunyu), una obra fundamental para entender la ética y la política del mundo oriental.

¿Qué representa Confucio en China?

Reseñas bibliográficas precisan que Confucio representa el pilar ético y cultural sobre el cual se articuló la identidad de la civilización china durante más de dos milenios. Estos remarcan que su legado no se limita a un conjunto de preceptos morales, sino que constituye el molde institucional que dio forma a la administración pública, la estructura familiar y la convivencia social en el gigante asiático.

De acuerdo con investigaciones de la Universidad de Pekín, la figura de Confucio trasciende la religión para convertirse en una filosofía de Estado que permeó el sistema de exámenes imperiales y definió la meritocracia china.

¿Por qué la filosofía de Confucio mantiene su vigencia?

Los análisis de la filosofía ponen de relieve que el pensamiento de Confucio no solo tuvo un gran impacto en su época sino que en la era contemporánea reemerge como un símbolo de cohesión nacional y de continuidad histórica frente a los constantes procesos de modernización.

La vigencia del pensamiento confuciano reside en su pragmatismo humano y en su capacidad para ofrecer estabilidad en épocas de acelerado cambio social. Académicos de la Universidad de Harvard destacan que su ética propone un contrapeso clave al individualismo extremo, promoviendo una visión donde la libertad personal se realiza plenamente dentro del compromiso con los demás.

Confucio y una frase sobre la familia

“En tanto que tu padre y tu madre subsistan, no te alejes mucho de ellos” es la frase de Confucio que hoy destacamos ya que con ella refleja la esencia de la piedad filial, un valor central de la filosofía confuciana que sostiene que el respeto, la devoción y el cuidado hacia los padres constituyen la base de la armonía social y moral.

Al aconsejar no alejarse físicamente de los progenitores mientras vivan, el filósofo no buscaba impedir la independencia o el crecimiento personal, sino asegurar que los hijos estuvieran lo suficientemente cerca para velar por su bienestar material, emocional y de salud en la vejez.

¿Tiene vigencia esta frase de Confucio?

En la actualidad, aunque la frase conserva un profundo sentido de responsabilidad afectiva, su aplicación práctica se ha transformado debido a la globalización, las exigencias laborales y las herramientas tecnológicas modernas.

Hoy en día, "no alejarse" ya no exige habitar en el mismo pueblo o ciudad para estar presente; la distancia física se acorta mediante la comunicación constante, la coordinación de cuidados a través de redes de apoyo y la atención a sus necesidades médicas o financieras a distancia.