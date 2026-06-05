David Hume; filósofo escosés: “Una obra sin finalidad se parecería más a los delirios de un loco que a los sobrios esfuerzos del genio o del sabio”

¿Alguna vez te has puesto a pensar en por qué realizas ciertas acciones en tu día a día? Bueno, si nunca lo has cuestionado a profundidad el reconocido filósofo escosés David Hume compartió una frase en donde hace una invitación a reflexionar sobre el propósito que hay detrás de cada obra pues dijo "Una obra sin finalidad se parecería más a los delirios de un loco que a los sobrios esfuerzos del genio o del sabio". En este sentido el famoso pensador hace referencia a que todos los actos que se realicen sin un propósito definido pierden valor en todos los sentidos ya que es la finalidad de las acciones lo que en realidad tiene poder. En pocas palabras las personas deben obrar con propósito por lo tanto debe haber dirección en cada paso que den.

David Hume: ¿Qué decía sobre el propósito en la vida de las personas?

De acuerdo con el reconocido pensador, los propósitos surgen a partir de los sentimientos y deseos de las personas ya que de alguna manera la mayoría siempre busca recibir algo; es decir, todo se hace con un fin, ya sea para generar algún tipo de placer o para evitar un sufrimiento. En la época moderna el mundo se mueve así, sin embargo filósofos de otros tiempos han sugerido buscar propósitos para llegar a la felicidad o incluso la paz mental.

Por otro lado, la razón juega un papel fundamental ya que, según David Hume “la razón es una herramienta instrumental y subordinada a nuestras emociones” esto debido a que las pasiones desmedidas suelen intervenir y hacer alteraciones en el intelecto. Hoy en día, que una persona pase por esto es algo muy común ya que muchos individuos suelen actuar “por instinto” dependiendo qué es lo que sienten para llevar a cabo alguna acción, sin embargo es fundamental verificar no ponerse en peligro así mismo a otros al momento de hacer algo.

¿Quién fue David Hume?

David Hume fue un reconocido filósofo, historiador y economista escocés, famoso por ser uno de los exponentes del empirismo británico. Uno de las ideas que más promovió consistió en que todo el conocimiento que los hombres adquieren proviene de la experiencia así como de los sentidos. Por otro lado, formuló la famosa “Teoría del conocimiento” en la que expresó que la mente era “una página en blanco” que se llenaba a través de percepciones en donde solo había impresiones e ideas. Algunas de sus obras más famosas fueron “Tratado sobre la naturaleza humana”, “Investigación sobre el conocimiento humano”, “Investigación sobre los principios de la moral”, e “Historia de Inglaterra”. Además de lo anterior, el reconocido pensador también realizó aportaciones sobre la causalidad, el escepticismo y la ética basada en los sentimientos.