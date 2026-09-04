Distintos filósofos han dejado sus enseñanzas regadas por todo el mundo y ha sido la filosofía como disciplina la encargada de reunirlas. Las premisas de los grandes pensadores se mantienen vivas en el presente, invitándonos a reflexionar y a encontrarle nuevos sentidos a lo que nos rodea.

¡Está que arde! Manelyk y Ferka lanzaron advertencias rumbo al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada

Cada uno de los filósofos y filósofas que han logrado grabar su nombre en la historia de la humanidad, puso su atención en temas trascendentales y sus reflexiones son, para muchos, un verdadero viaje de aprendizaje y crecimiento personal.

¿Quién fue Epicuro?

Entre los pensadores que dejaron un gran legado podemos mencionar a Epicuro de Samos (341 a. C. – 270 a. C.), un filósofo griego que desafió las leyes vigentes para que las mujeres y los esclavos pudieran estudiar, según revela un informe del Portal gubernamental Uruguay Educa (Uruguay). Esto es destacado como una posición totalmente diferente a la que tenían filósofos como Platón y Aristóteles.

Como destacan análisis académicos de la Universidad de Oxford, la propuesta filosófica de Epicuro no defendía los excesos hedonistas, sino un goce racional centrado en la tranquilidad del alma, la satisfacción de las necesidades humanas básicas y el cultivo de la amistad sincera.

¿Cuál fue el legado de Epicuro?

Diversas fuentes bibliográficas remarcan que el impacto de Epicuro perdura como uno de los cimientos esenciales del pensamiento humanista, la ciencia moderna y la ética occidental. En este punto se destaca su modelo atomista del universo, sustentado en la idea de que toda la materia está compuesta por partículas indivisibles en constante movimiento.

Estudios de la Universidad Harvard y de la Universidad Complutense de Madrid señalan que el pensamiento del filósofo griego influyó de manera directa en el desarrollo del empirismo ilustrado y en filósofos clave de la modernidad como John Locke y Thomas Jefferson.

¿Cómo murió Epicuro?

Artículos de historia relacionados con el mundo de la filosofía precisan que Epicuro falleció a los 72 años tras enfrentar una prolongada y dolorosa enfermedad provocada por cálculos renales y complicaciones en las vías urinarias, una condición documentada históricamente por el biógrafo Diógenes Laercio.

Lejos de sucumbir al dolor o retractarse de sus enseñanzas, el filósofo afrontó sus últimos catorce días de vida aplicando de forma rigurosa los principios de su propia doctrina, según sintetiza Gemini (Inteligencia Artificial).

Epicuro y una frase sobre el autocontrol

Dentro de la filosofía de Epicuro, su enfoque práctico sobre la gestión de la ansiedad y el miedo a la muerte continúa siendo, además, una referencia indispensable en la psicología cognitiva contemporánea. Pero son muchas las premisas que pueden destacarse como su frase “Una ira desmesurada engendra la locura”.

Esta frase advierte que cuando la ira sobrepasa los límites de la razón y el autocontrol, nubla el juicio transformándose en un estado temporal de enajenación o "locura". Para Epicuro, el objetivo supremo es la paz mental y la ausencia de perturbación emocional, motivo por el cual esta premisa nos alerta que ceder a una rabia desenfrenado no solo destruye la capacidad de pensar con claridad, sino que puede llevarnos a actuar de forma impulsiva, irracional y destructiva.

¿Sigue vigente esta frase de Epicuro?

En la actualidad, esta máxima de Epicuro mantiene una vigencia absoluta y encuentra un respaldo directo en la psicología moderna y la neurociencia. Estas disciplinas explican cómo el enojo extremo desactiva la corteza prefrontal (encargada del razonamiento) y activa la amígdala cerebral, provocando el fenómeno conocido como "secuestro emocional".

En la era digital y de inmediatez en la que vivimos, donde reacciones de furia impulsivas en redes sociales, al volante o en el ámbito laboral pueden arruinar relaciones, empleos o reputaciones en segundos, esta frase de Epicuro nos recuerda que la autorregulación emocional es una necesidad práctica para sobrevivir y convivir de manera sana.