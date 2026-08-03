Fiódor Dostoievski, escritor ruso: “Es mejor equivocarse a la manera propia que acertar a la manera ajena”

Fiódor Dostoievski fue un escritor ruso, quien se caracterizó por explotar la psicología humana, siendo un pensamiento muy adelantado a su época, que al día de hoy sigue analizándose por los lectores.

De todas sus obras, se destaca el libro de "Crimen y castigo", donde coloca la frase de "es mejor equivocarse a la manera propia que acertar a la manera ajena". Para que entiendas su significado, te daremos toda la explicación al respecto.

¿Qué decía Fiódor Dostoievski?

Dentro de su obra "Crimen y Castigo", aparece la frase de "Es mejor equivocarse a la manera propia que acertar a la manera ajena", conociendo el contexto del libro tiene un fuerte contexto, el cual solemos ignorar.

Fiódor Dostoievski, con esa frase nos quiere indicar que es mejor vivir a nuestra manera, enfrentándonos a errores que nos harán crecer y siendo nosotros mismos, que obedecer los ideales de los demás, llegando a una falsa perfección que no es nuestra, ya que solamente seríamos un ser sin alma ni identidad.

Si tuviéramos que describir la frase del escritor ruso en solamente 2 palabras, sería que fuéramos auténticos e innovadores, dejando de lado el estilo de los demás.

¿De qué se trata Crimen y Castigo?

De todas las obras realizadas por Fiódor Dostoievski, "Crimen y castigo" es una de las más reconocidas del escritor ruso, incluso es un libro que es considerado el mejor dentro de toda su carrera, aun así seguramente son muchos los usuarios quienes no lo han leído todavía.

El libro nos cuenta la historia de Rodion Romanovich Raskolnikov, quien asesina a una usurera por dinero, hechos que le hacen experimentar una profunda culpa, dando inicio a un conflicto moral para poder llegar a la redención humana, analizando la psicología ante una situación así.

Al día de hoy aún hay muchas personas que todavía no conocen la historia. Si quieres leerlo deberás hacerlo con calma para poder entender toda la disputa psicológica que vive nuestro personaje y los mensajes que hay. Además de la frase "Es mejor equivocarse a la manera propia que acertar a la manera ajena", encontrarás otras opciones igualmente profundas.