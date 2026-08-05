Friedrich Hegel, filósofo alemán: “La guerra es progreso, la paz es estancamiento”

Uno de los pensadores más influyentes en la filosofía occidental fue Friedrich Hegel y en pleno siglo XXI sus ideas sobre la historia, el Estado y el progreso han marcado generaciones de intelectuales. Sin embargo, algunas de sus reflexiones siguen provocando controversia por la manera en que interpreta los procesos históricos y la evolución de las naciones.

Te puede interesar: Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “Un hombre puede hacer lo que desee, pero no puede elegir lo que desea”

Sus palabras que destacan que: “La guerra es progreso, la paz es estancamiento”, es una de las ideas más debatidas de sus estudios, ay que lejos de entenderse como una exhalación de la violencia, la idea suele analizarse en el contexto de su visión dialéctica de la historia, donde los conflictos representan momentos de transformación capaces de impulsar cambios políticos, sociales e históricos.

¿De dónde es la frase de Friedrich Hegel?

La frase relacionada al filósofo alemán en obras como Principios de la filosofía del derecho y sus lecciones sobre la filosofía de la historia, aunque la cita suele difundirse en forma resumida refleja su postura de que los enfrentamientos entre Estados han desempeñado un papel en la transformación de las sociedades y en el desarrollo historico.

Asimismo, los especialistas señalan que esta expresi+ón debe entenderse dentro del sistema filosófico de Hegel y no como una defensa literal de la guerra. Su intención era explicar cómo los conflictos podían alterar el orden establecido y dar paso a nuevas etapas de la historia.

¿Por qué la frase de Hegel sigue vigente en 2026?

La frase de Friedrich Hegel continúa siendo motivo de debate debido a los conflictos internacionales, las tensiones geopolíticas y las discusiones sobre el costo humano de las guerras, asimismo, sus palabras invitan a cuestionar si los grandes cambios sociales y políticos necesariamente surgen del enfrentamiento o si es posible alcanzar el progreso mediante el diálogo, la cooperación y la diplomacia, en pocas palbras cuestiona continúa el verdadero significado del progreso y el papel de los conflictos en la historia de la humanidad.