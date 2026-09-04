Friedrich Hegel, filósofo alemán: “Conocer las limitaciones ya es estar más allá de ellas”

En la actualidad el mayor obstáculo para avanzar no está en lo que ocurre a nuestro alrededor, sino en aquello que creemos que no podemos hacer. Reconocer nuestras propias limitaciones puede resultar incómodo, pero también puede convertirse en el punto de partida para cuestionarlas, comprenderlas y buscar nuevas posibilidades.

De acuerdo con las palabras del filósofo alemán Friedrich Hegel sobre: “Conocer las limitaciones ya es estar más allá de ellas”, resume una idea poderosa sobre el conocimiento y capacidad de transformación. Asimismo, la reflexión sugiere que cuando una persona identifica con claridad aquello que la limita, deja de enfrentarse a ese obstáculo desde la ignorancia y comienza a tener la posibilidad de actuar sobre él.

¿Por qué la frase de Hegel sigue vigente?

Las palabras del pensador aún se mantienen vigentes debido a que se pueden adaptar perfectamente a la vida diaria que se ejerce en la sociedad donde se le teme al éxito pero queremos tenerlo. También se adapta a que reconocer que no sabemos algo, que tenemos miedo de determinada situación o que existen aspectos de nuestra vida que necesitamos cambiar no significa necesariamente aceptar esas condiciones para siempre.

Por el contrario, identificar una limitación permite analizarla. Puede tratarse de una barrera personal, profesional o incluso de una idea que durante mucho tiempo hemos considerado imposible de modificar. El primer paso para superar algo suele ser comprender qué es y cómo influye en nuestras decisiones.

¿Cómo influye la filosofía de Hegel en pleno 2026?

La filosofía plantea que las ideas y las sociedades no permanecen estáticas, sino que se transforman a través de procesos en los que los conflictos y las contradicciones pueden impulsar nuevos cambios.

En 2026, esta perspectiva puede relacionarse con una época marcada por transformaciones tecnológicas y cambios constantes en la manera de trabajar, comunicarnos y relacionarnos. Frente a estos procesos, reconocer nuestras limitaciones puede ser fundamental para adaptarnos sin dejar de cuestionar aquello que damos por establecido.