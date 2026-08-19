Friedrich Nietzsche, filósofo y poeta alemán: "¡Ya es bastante difícil recordar mis opiniones, sin tener que recordar también las razones que las justifican!”

Friedrich Nietzsche fue un filósofo y poeta alemán que tuvo una amplia carrera, en donde se destacaba por su estilo. La frase "¡Ya es bastante difícil recordar mis opiniones, sin tener que recordar también las razones que las justifican!", se le acuñe al famosos escritor.

Se destaca por hablar irónicamente sobre aquellas personas que defienden ciertas formas de pensar, sin analizar la razón de tener ese pensamiento. Situación que genera que cambiemos nuestra forma de pensar, por lo que al final sostenemos pensamientos que no son nuestros y los mantenemos sin ningún argumento de por medio.

¿Cuál era la filosofía de Friedrich Nietzsche?

Friedrich Nietzsche fue un filósofo y poeta alemán reconocido por tener una critica intensa a la cultura, religión y moral de la sociedad, por lo que buscaba sacudir la forma de pensar tradicional, haciendo que el publico se cuestionará lo que pensaba o creía.

En varias ocasiones, se destaco por cuestionar la racionalidad excesiva del ser humano, destacando que el ser humano tiene un instinto propio, ideología que al día de hoy sigue generando mucho impacto.

¿Qué dijo Nietzsche sobre la muerte?

Dentro del pensamiento del Friedrich Nietzsche tenía un pensamiento muy claro sobre la muerte, detallando que no era algo malo, ya que lo describía como un limite absoluto, defendiendo que el ser humano debía vivir con intensidad y aceptar la muerte en el momento oportuno con mucho orgullo.

Incluso, se menciona que el filósofo y poeta alemán, en sus últimos momentos de vida pronuncio la siguiente frase "Madre, soy un tono" después de abrazar a un caballo herido. Se menciona que pasaron 10 años de locura para que el famoso artista muriera.

Aunque te dejamos la frase más famosa del escritor, no es la única que tiene dentro de su historia, ya que tiene un amplio catalogo de comentarios que ha dejado el artista, las cuales siguen siendo ampliamente recordadas por el público.