La reflexión de Friedrich Nietzsche sobre la vida: “Aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado”

El pensamiento filosófico forma parte de la vida de las personas desde hace muchos años. Aunque no todos ahondan en cuestiones sobre la vida y todo lo que los rodea, siempre podemos ponerla en práctica.

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Recurrir a los pensamientos de filósofos de distintas épocas nos permite también descubrir las preocupaciones reinantes tiempo atrás, pero también se trata de un viaje, una experiencia en donde tal vez le descubrimos un nuevo sentido a nuestra vida. Al respecto, hoy es Friedrich Nietzsche quien se llevará todas las miradas, especialmente por una de sus frases más conocidas.

La vigencia de Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche fue un filósofo, filólogo clásico, poeta y crítico cultural originario de Alemania y en diversas fuentes bibliográficas lo consideran como una de las figuras más influyentes y provocadoras del pensamiento occidental moderno. En este punto, advierten que su vigencia reside en su asombrosa capacidad para anticipar los dilemas de la época contemporánea.

La filosofía de Friedrich Nietzsche es una invitación a desmantelar las verdades heredadas y a resistir la apatía colectiva. Lo que el filósofo alemán busca es que asumamos la responsabilidad radical de crear nuestros propios valores en medio del vacío.

Friedrich Nietzsche y una frase sobre la vida

Dentro del pensamiento de Friedrich Nietzsche se encuentran premisas que han quedado grabadas en la memoria colectiva. Una de esas dice “Aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado”, una frase con la que el filósofo alemán critica al conocimiento puramente académico y a la contemplación pasiva.

Esta frase plantea que solo quien se compromete activamente a crear algo nuevo tiene la autoridad para evaluar el ayer. Lo que Friedrich Nietzsche nos dice es que el pasado no debe contemplarse de forma pasiva ni juzgarse sin sentido, sino analizarse como herramienta para transformar y construir el futuro, algo que podemos analizar en cualquier época.