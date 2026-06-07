La poderosa reflexión de Harry Potter sobre la vida: “Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo que importa es qué parte elegimos potenciar”

Harry Potter es una de las sagas más populares de la historia moderna. Sin embargo, más allá de la magia y las aventuras, la obra de J.K. Rowling cuenta con grandes reflexiones que conectan con la vida real. Constantemente, la historia hace énfasis en la dualidad del ser humano y qué mejor frase para inmortalizar esta idea que la siguiente, pronunciada por el personaje de Sirius Black: “Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo que importa es qué parte elegimos potenciar”.

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La frase original del libro se limita a: “El mundo no está dividido entre gente buena y mortífagos”. No obstante, la película la extiende para ofrecer una reflexión más profunda sobre nuestra forma de actuar, pues todo lo que hacemos en nuestro día a día construye quiénes somos. Aunado a ello, esta frase también puede interpretarse como una invitación para hacer lo correcto.

Y es que, no se trata de negar los pensamientos o emociones negativas, sino de reconocerlas y decir qué lugar ocupan en nuestras vidas. Pues, cada elección, por más pequeña e insignificante que creamos que sea, termina por reforzar una parte de nosotros y, eventualmente, moldea a la persona en la que nos convertimos con el paso del tiempo.

Dicho esto, no hay por qué avergonzarse de ese lado oscuro, pues todos tenemos uno. Lo verdaderamente importante es lo que decidimos hacer con lo que somos. Cada pensamiento, reacción y elección que tomamos va forjando nuestro carácter y forma de ser. Por ello, debemos ser conscientes e identificar qué lado estamos fortaleciendo con nuestras acciones diarias. ¿Tú, qué parte de ti estás alimentando: la luz o la oscuridad?

El impacto de Harry Potter a nivel global

Harry Potter destaca como la serie literaria más vendida y traducida en toda la historia. Tan sólo la saga principal cuenta con más de 600 millones de copias vendidas a nivel global. Pero su impacto no se limita a la literatura, pues la adaptación cinematográfica, a cargo de Warner Bros., llevó esta emblemática historia a una audiencia mayor, dando como resultado uno de los fenómenos culturales más grandes de las últimas décadas.

Libros de Harry Potter | Crédito: Pexels

¿Cuántos libros de Harry Potter hay?

La saga principal está compuesta por siete libros:

