Stephen King, autor de terror estadounidense: “Inventamos horrores para ayudarnos a sobrellevar los reales”

Stephen King es uno de los escritores con mayor reconocimiento en la literatura de horror moderna. A través de su obra Danza Macabra, el famoso autor ofrece una profunda reflexión sobre el miedo y el terror, pues asegura que, en términos de fantasía, “inventamos horrores para ayudarnos a sobrellevar los reales”. En otras palabras, King sugiere que las historias de horror ficticio funcionan como una especie de escape o entrenamiento emocional para hacer frente a los problemas y las pesadillas de la vida real.

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Y es que, si nos podemos a pensar, los libros o películas de terror cuentan con ciertas reglas o fórmulas: la amenaza se define, se planea un enfrentamiento y, eventualmente, se encuentra la manera de vencer a los monstruos o cualquier otro tipo de entidad tenebrosa. Incluso cuando el final no es el esperado, estas obras cuentan con un cierre. En cambio, en la vida real no existe un manual o solución clara para enfrentar tragedias como la pérdida o las enfermedades.

Dicho esto, la ficción funciona como un espacio en el que el miedo puede ser explorado sin la necesidad de enfrentarse a consecuencias reales, lo que permite al lector - o espectador, en el caso de películas - explorar sentimientos como la tensión y la angustia dentro de un mismo relato. Esto puede explicar fácilmente por qué las historias de terror resultan tan adictivas, pues exploramos sentimientos poco deseados en un entorno seguro y controlado. Tú, ¿estás de acuerdo con esta reflexión?

¿Quién es Stephen King y cuáles son sus obras más populares?

Nacido en Portland, Maine, en 1947, Stephen King destaca como uno de los escritores más prolíficos de la época moderna. Con más de 60 obras publicadas, King ha logrado ganarse el apodo de “El Rey del Terror”. Su trabajo destaca por mostrar el miedo como una herramienta de supervivencia y no como una emoción no deseada, como comúnmente suele suceder. Entre sus obras más populares destacan títulos como: It (Eso), El Resplandor, Carrie, Cementerio de animales, Misery y La saga de La Torre Oscura, por mencionar algunas.

Si apenas te estás adentrando en el mundo de la literatura y te gustaría incursionar en el género del terror, sin duda, Stephen King es la respuesta. Puedes empezar con algunas obras cortas, como: Las cuatro estaciones, Cuatro pasada la medianoche, Todo oscuro, sin estrellas y La sangre manda.