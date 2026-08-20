Homero, poeta griego, en La Odisea: “La astucia vale más que la fuerza bruta”

El mundo de la literatura y de la cinematografía se encuentra inmerso en diversos debates tras el lanzamiento de la película “La Odisea” de Christopher Nolan. Esos debates han llegado también a las universidades en donde se analiza la adaptación del poema de Homero en una superproducción comercial.

"¡Siempre fue celosa!”, Omar acusa a su ex de sus celos enfermizos

De acuerdo a diferentes artículos compartidos por universidades, esta adaptación es un puente masivo que despierta curiosidad por los clásicos de la literatura, pero que también abre discusiones profundas sobre cómo los grandes blockbusters reinterpretan y simplifican los mitos fundacionales.

¿Por qué se habla de Homero en 2026?

En este marco, la figura de Homero vuelve a ocupar el centro de la conversación cultural este año debido al renovado interés global por la adaptación cinematográfica de “La Odisea”. Departamentos de literatura y filología clásica de diversas universidades alrededor del mundo señalan que este fenómeno demuestra cómo los mitos fundacionales de la antigüedad logran trascender las pantallas.

El filme de Christopher Nolan, afirman, ayuda a reconectar a las nuevas generaciones con la lectura tradicional, convirtiendo un relato milenario en un tema de debate cotidiano y actual.

¿Qué ofrece Homero en La Odisea?

Si nos centramos en “La Odisea”, el poeta griego ofrece con esta obra un relato estructurado como un viaje que combina la aventura, el riesgo y la profunda introspección psicológica de sus personajes.

Académicos de la historia literaria destacan que la obra de Homero no solo retrata criaturas mitológicas y deidades caprichosas, sino que explora la resiliencia humana, la lealtad familiar y el anhelo universal de pertenencia a través de la figura de Odiseo y su lucha por regresar a su hogar.

¿Por qué Homero tiene tanta relevancia en el mundo de la literatura?

Cuando la lupa se posa sobre Homero, es imposible no advertir su inmensa relevancia en el mundo de la literatura y que esta radica en que sentó las bases estructurales y temáticas de lo que hoy conocemos como la narrativa occidental.

Facultades de humanidades y centros de investigación literaria reafirman que su legado perdura porque los conflictos humanos esenciales abordados en sus epopeyas —la guerra, la identidad, el destino y el amor— siguen funcionando como el espejo primigenio donde la literatura de cualquier época se reconoce y se reinventa.

Homero y una frase para reflexionar

“La Odisea” atesora una gran cantidad de premisas que siguen siendo motivo de análisis en la actualidad. "La astucia vale más que la fuerza bruta" es una de las frases que Homero dejó grabadas en su obra y con la que señala que usar la inteligencia, la estrategia y el ingenio es mucho más eficaz para resolver problemas difíciles que simplemente recurrir a la violencia o al poder físico.

Con esta frase, el poeta griego nos enseña que pensar antes de actuar y ser creativos nos ayuda a superar obstáculos que parecen imposibles de vencer solo con la fuerza.

¿Mantiene su vigencia esta frase de Homero?

Esta frase de Homero se mantiene totalmente vigente en la actualidad y se aplica en múltiples ámbitos de la vida moderna, como en el mundo laboral, los negocios, la tecnología y la resolución de conflictos cotidianos.

Lo que esta premisa de “La Odisea” nos demuestra es que saber adaptarse, anticiparse y encontrar soluciones creativas es la herramienta más poderosa para triunfar en un entorno cambiante.