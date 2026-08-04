Homero, poeta griego, en La Odisea: “De todas las criaturas que respiran y se mueven sobre la tierra, ninguna es más débil que el hombre”

El arte está ligado de diferentes maneras en sus distintas formas de expresión. Por lo general, una alimenta a la otra y es un proceso que también se da a la inversa, por lo que pueden existir múltiples construcciones, además de puntos de análisis y emociones muy diversos.

Un claro ejemplo de esto se da en la actualidad tras el estreno de la película “La Odisea”. Esta producción de Christopher Nolan está basada en el poema épico de Homero, una obra que marcó a la literatura universal.

“La Odisea” de Homero y Christopher Nolan

Desde la Universidad Nacional de Chile remarcan que “La Odisea” es una obra que continúa siendo estudiada y analizada en diferentes ámbitos. Ahora, precisan, la nueva adaptación cinematográfica de Christopher Nolan volvió a poner la historia en el centro de la conversación global.

Desde esta casa de estudio ponen de relieve que el fenómeno de “La Odisea” de Homero “se extiende mucho más allá del cine, relatando la capacidad de los clásicos para sobrevivir al paso del tiempo, transformarse y dialogar con nuevas generaciones”.

Homero y una frase para reflexionar

Tras lo señalado, quienes han disfrutado de “La Odisea” en la lectura y en el cine de seguro tendrán una opinión formada sobre esta adaptación. Pero por otro lado, muchas frases icónicas de este poema épico vuelven a tomar el protagonismo.

“De todas las criaturas que respiran y se mueven sobre la tierra, ninguna es más débil que el hombre” es una de las frases que pueden hallarse en el poema de Homero y con la cual el poeta griego se refiere a la fragilidad radical del ser humano.

Esta frase refleja la profunda vulnerabilidad del ser humano, sometido caprichosamente a los vaivenes del destino y la voluntad divina. A través de ella, Homero critica la soberbia del hombre y pone sobre la mesa que la verdadera debilidad radica en ignorar la brevedad del éxito y la imposibilidad de controlar el futuro, motivo por el cual estamos ante una premisa que no pierde vigencia.