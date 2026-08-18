Homero, poeta griego, en La Odisea: “Los dioses tejen desgracias para que a los hombres venideros les quede algo que cantar”

El cine y la literatura se han reunido en reiteradas ocasiones para darle vida a increíbles historias. Por lo general, muchas películas y series se basan en obras de la literatura internacional logrando así atraer a los amantes del séptimo arte como a quienes disfrutan de un buen libro.

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En la actualidad, plataformas de streaming como Netflix han incrementado la demanda de producciones audiovisuales por lo que se trata de una industria que no deja de moverse y reinventarse. Al respecto, el filme “La Odisea” se presenta como el mejor ejemplo de este último tiempo.

Homero y Christopher Nolan

Se puede decir que, a primera vista, un poeta de Grecia y un cineasta contemporáneo parecen no tener relación, pero ambos comparten ahora un hito que se está grabando en la retina de los amantes de la literatura y del cine. Estamos hablando de Homero y de Christopher Nolan, el creador de “La Odisea” y quien la adaptó como una película, respectivamente.

Ya sea por lo que significa esta obra de Homero en la historia de la literatura, como lo que ha logrado Nolan con su película, diferentes fuentes bibliográficas destacan que ambos autores demuestran que la estructura de un relato no es un mero contenedor, sino una herramienta psicológica para construir el suspenso y la memoria.

¿Por qué Homero es recordado en el mundo de la literatura?

El origen de todo es Homero quien es considerado como el pilar fundacional de la literatura occidental ya que codificó las grandes preguntas de la condición humana —el honor, la mortalidad, el destino y la venganza— en un lenguaje poético insuperable.

Investigadores de la Universidad de Harvard enfatizan que las obras de Homero no solo establecieron los cánones de la poesía épica, sino que también funcionaron como la enciclopedia cultural y moral del mundo griego antiguo. Su capacidad para construir personajes complejos con matices psicológicos profundos sentó las bases sobre las cuales se desarrollaron posteriormente el teatro, la historiografía y la narrativa de ficción en Europa, añaden.

¿Cómo murió Homero?

Lo que le suma aún más interés a la obra y vida del poeta griego es que el final de su vida pertenece enteramente al terreno de la mitología y la tradición oral, ya que no existen registros históricos contemporáneos que documenten su existencia real o su muerte, según coinciden diversas reseñas.

Sin embargo, la leyenda más difundida, recogida por la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que Homero falleció en la isla de Yos. Según este relato popular, un oráculo le advirtió que cuidara de los acertijos, y poco después murió de frustración o enfermedad tras ser incapaz de resolver una adivinanza que le plantearon unos jóvenes pescadores locales.

¿Qué dejó La Odisea de Homero como legado?

Si volvemos sobre su obra “La Odisea”, debemos decir que el legado que dejó trasciende la épica antigua para convertirse en el arquetipo universal del viaje, el retorno y la búsqueda de la identidad.

Análisis literarios de la Universidad de Bolonia destacan cómo este poema introdujo la figura del héroe imperfecto que sobrevive no por la fuerza bruta, sino por su intelecto, flexibilidad mental y resiliencia.

Homero y una frase profunda

Además, recordar “La Odisea” nos permite encontrar premisas que nos llevan a profundas reflexiones como es el caso de la frase "Los dioses tejen desgracias para que a los hombres venideros les quede algo que cantar". Con ella, Homero expresa la idea de que los dioses del Olimpo no provocaban sufrimientos por simple maldad o azar, sino para transformar las tragedias de la vida en historias conmovedoras e inolvidables.

Esta frase mantiene una vigencia absoluta en la actualidad, ya que la necesidad humana de transformar el dolor en arte permanece intacta. Aunque hoy no atribuyamos nuestras desgracias a dioses caprichosos, las personas seguimos procesando las tragedias personales y sociales a través de canciones, películas, libros y obras teatrales. Por lo tanto, en base a la frase de Homero, el sufrimiento colectivo o individual sigue siendo la materia prima de las historias que nos permiten empatizar, encontrar consuelo y darle un significado a las crisis de la experiencia humana.