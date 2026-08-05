Homero, poeta griego, en La Odisea: “Un hombre que ha pasado por experiencias amargas y ha viajado lejos disfruta incluso de sus sufrimientos después de un tiempo”

Christopher Nolan ha vuelto a revolucionar las salas de cine con el lanzamiento de la película “La Odisea”. El filme está basado en el poema épico del mismo nombre cuya autoría se le atribuye al poeta griego Homero.

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Desde el estreno de la película, miles de personas han llenado las salas de cine día tras día para tomar contacto con ella. Este fenómeno no se da únicamente por el prestigio de Christopher Nolan, sino por haber elegido una de las obras más importantes de la historia en el mundo de la literatura.

Homero y una obra trascendental

“La Odisea” es un poema épico griego que data del año 700 A.C. y se cree que fue transmitido, en primera instancia, de forma oral, resume un informe de la Universidad de Costa Rica. La trama, explica, cuenta a la historia de Odiseo, uno de los héroes griegos más famosos, y su travesía de diez años a casa al final de la Guerra con Troya.

Este poema es considerado como una de las obras fundamentales de la literatura universal. Diversas fuentes bibliográficas remarcan que su importancia radica tanto en su innovación narrativa como en su impacto cultural, filosófico y psicológico en la civilización occidental, algo que también explica el éxito del filme de Christopher Nolan.

Homero y una frase para pensar

Al tomar contacto con la obra de Homero se pueden hallar premisas que llaman a la reflexión. Una de ellas es la frase que dice “Un hombre que ha pasado por experiencias amargas y ha viajado lejos disfruta incluso de sus sufrimientos después de un tiempo” y con la que el poeta griego sintetiza la relación entre el tiempo, la resiliencia y la memoria en la condición humana.

Esta frase enseña que el tiempo y la distancia transforman el dolor superado en resiliencia y sabiduría. Lo que Homero nos intenta decir es que, al mirar atrás desde la serenidad del presente, el sufrimiento deja de ser una carga y se convierte en un testimonio de supervivencia, donde las cicatrices se recuerdan no con amargura, sino con el orgullo de haber superado el viaje.