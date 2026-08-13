Homero, poeta griego, en La Odisea: “La tensión entre lo extraño y lo familiar es, de hecho, el tema central del poema”

Christopher Nolan no solo ha dado en el clavo con la adaptación de “La Odisea” como entretenimiento, sino que ha reconfigurado la forma en que la sociedad contemporánea procesa los relatos clásicos, demostrando cómo los dilemas épicos del retorno, la identidad y la resistencia humana mantienen su vigencia frente a las crisis globales del presente.

Noticias Michoacán del 11 de agosto 2026

Desde la Universidad de Buenos Aires (Argentina) remarcan que estas producciones democratizan el acceso a la literatura antigua y reactivan el debate sobre la condición humana. Esto es lo que tanto Nolan como Homero han intentado a través de “La Odisea”.

¿Homero existió en la vida real?

Es en este marco que las búsquedas sobre Homero y “La Odisea” se han disparado y así, quienes no lo sabían, toman contacto con el debate histórico y literario sobre si realmente existió un solo individuo con ese nombre.

Instituciones como la Universidad de Oxford han analizado cómo las epopeyas atribuidas a Homero reflejan una larga tradición de poesía oral transmitida por cantores llamados rapsodas Además, historiadores coinciden en que es muy probable que los textos que conservamos sean el resultado de un proceso colectivo de preservación cultural más que la obra solitaria de una sola persona.

¿Cuáles son las máximas obras de Homero?

Más allá de lo señalado anteriormente, las dos obras cumbres indiscutibles del legado homérico son “La Ilíada” y “La Odisea” que son consideradas como los pilares fundacionales de la épica occidental, lo que le da el prestigio inclaudicable a Homero.

En el caso de “La Odisea”, este poema relata el complicado viaje de regreso a casa del astuto Odiseo (Ulises) tras la caída de Troya. En sus líneas se relata una travesía repleta de criaturas mitológicas y pruebas que simbolizan la resistencia humana frente a la adversidad, de acuerdo a reseñas relacionadas con la obra.

¿Qué importancia tiene Homero en la literatura internacional?

Distintas fuentes bibliográficas remarcan que el impacto de Homero en la literatura universal es inconmensurable. Esto se debe a que sentó la estructura narrativa, los arquetipos de personajes y las convenciones poéticas de las que se nutriría toda la tradición posterior.

En este punto, estudios de la Universidad de Harvard destacan cómo sus textos influyeron directamente en los grandes autores romanos como Virgilio, para luego extender su huella en el Renacimiento y la literatura moderna de autores como James Joyce. Por lo tanto, Homero no solo inauguró la ficción narrativa en Occidente, sino que también codificó los grandes dilemas éticos y existenciales del ser humano.

Homero y una frase reveladora

Si nos enfocamos en “La Odisea”, esta obra guarda grandes reflexiones sobre la vida y muchas de ellas están inmortalizadas en frases muy potentes. “La tensión entre lo extraño y lo familiar es, de hecho, el tema central del poema” es una de las premisas de Homero con la que deja en claro que el héroe se enfrenta a situaciones totalmente raras y temibles, pero nunca pierde de vista su objetivo principal.

Lo que esta obra termina demostrando es que al final el mayor reto de la vida es atravesar las dificultades de lo desconocido para poder regresar sano y salvo al lugar al que pertenecemos. En la actualidad, esta frase de Homero pone de relieve esta tensión que se refleja en cómo buscamos la seguridad de lo conocido mientras debemos adaptarnos constantemente a cambios acelerados, nuevas tecnologías y realidades ajenas que nos descolocan pero nos obligan a evolucionar.