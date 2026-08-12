Homero, poeta griego, en La Odisea: “No hay mayor fama para un hombre que la que obtiene con su agilidad o la destreza de sus manos”

“La Odisea” que se está proyectando en los cines de todo el mundo no es una película más de Christopher Nolan, sino que se trata de una adaptación de una de las obras más importantes en la historia de la literatura. Se trata del poema épico del mismo nombre cuya autoría es atribuida al poeta griego Homero.

Noticias Veracruz del 10 de agosto 2026

El filme no solo despierta curiosidad entre los amantes del cine, sino que da lugar a quienes disfrutaron de “La Odisea” a través de las páginas de un libro y ahora ven cómo su imaginación cobra vida en la gran pantalla.

¿Quién fue Homero?

Cuando se habla de Homero, diferentes fuentes bibliográficas precisan que es un poeta griego reconocido por la tradición occidental como el legendario aedo a quien se le atribuye la autoría de las dos grandes epopeyas de la Antigüedad: “La Ilíada” y “La Odisea”.

En este punto, la figura histórica del poeta está envuelta en el misterio ya que existen dudas sobre su existencia real. De todos modos, desde la Universidad Complutense de Madrid destacan que los poemas de Homero constituyeron el pilar fundamental de la educación, la moral y la identidad cultural de la Grecia clásica.

Homero y La Odisea

En cuanto a “La Odisea”, se trata de una obra monumental que narra la travesía de diez años de Odiseo (Ulises), rey de Ítaca, en su revolucionario regreso a casa tras la caída de Troya. Análisis publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resaltan que este poema representa el prototipo de la condición humana.

Esto quiere decir que esta obra nos lleva por un camino en donde se habla sobre temas como la búsqueda constante de identidad, el hogar y la redención. Por lo tanto, este poema se consolida como la estructura narrativa fundacional de los viajes e itinerarios en la literatura universal.

Homero y una frase para pensar

Dentro de “La Odisea”, existen muchas frases con las que se recuerda a Homero y una de ellas es la que dice “No hay mayor fama para un hombre que la que obtiene con su agilidad o la destreza de sus manos”. Esta premisa evoca a la vía principal para trascender la mortalidad ya que, de acuerdo a la Universidad de Granada, en la épica homérica la "fama" (kléos) no era un mero reconocimiento efímero.

Ante lo señalado, esta frase deja en claro que el valor de un individuo quedaba sellado en la memoria colectiva mediante el dominio técnico, la agilidad deportiva y la excelencia, algo que se demostraba en la acción directa ante la comunidad.

La vigencia de la frase de Homero

La frase “No hay mayor fama para un hombre que la que obtiene con su agilidad o la destreza de sus manos” tiene una vigencia especial en la actualidad ya que ayuda a interpelar el sentido del logro en una sociedad crecientemente digitalizada e inmaterial.

Un informe de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) señala que el antiguo ideal de superación mediante el esfuerzo físico y práctico cobra hoy un nuevo sentido en el trabajo artesanal, el deporte de alto rendimiento y el dominio de un oficio. Por lo tanto, ante esta frase de Homero, se puede entender que frente a la fama rápida y efímera de las redes sociales, este enfoque demuestra que el reconocimiento más valioso y duradero no surge de la virtualidad, sino de la disciplina constante, la destreza concreta y el trabajo tangible sobre la propia obra.

