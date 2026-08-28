Homero, poeta griego, en La Odisea: “El negocio de los miserables es miserable incluso al dar garantías”

Christopher Nolan sigue ganando las portadas de los medios de comunicación tras el lanzamiento de su última película “La Odisea”. Esta producción es una adaptación de la obra del mismo nombre perteneciente al poeta Homero, todo un hito en la literatura internacional.

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El filme no solo ha maravillado a quienes disfrutan del cine, sino que ha reavivado el interés por este tipo de obras del mundo literario. Al respecto, hoy ponemos de relieve al poeta griego y en especial una de las frases que se encuentran en “La Odisea”.

¿Quién fue Homero?

El primer paso es saber que Homero fue un poeta griego que vivió en el siglo VIII a. C. y que es considerado el autor de “La Ilíada” y “La Odisea”, dos de las obras más importantes de la literatura universal, según la Universidad de Córdoba (España).

La poesía épica de Homero, con su enfoque en la guerra, la heroicidad y los valores morales, ejerció una influencia profunda en la sociedad griega, moldeando las actitudes y comportamientos de sus contemporáneos, precisan desde la Fundación Pastor de Estudios Clásicos (España).

¿Qué obras de Homero se destacan?

En cuanto a “La Ilíada” y “La Odisea”, se trata de dos epopeyas monumentales que constituyen la piedra angular de la literatura occidental, según coinciden diversas fuentes bibliográficas. “La Ilíada”, ambientada en el último año de la Guerra de Troya, no busca relatar todo el conflicto, sino canalizar la tragedia a través de la furia de Aquiles y la condición mortal ante el destino.

Por otro lado, “La Odisea” narra los diez años de travesía que debió enfrentar el ingenioso Ulises (Odiseo) para lograr volver a Ítaca, articulando una trama que gira en torno al viaje, el instinto de supervivencia y la búsqueda de identidad.

¿Qué cambios introdujo Homero en la literatura?

El impacto de Homero en las letras clásicas radica en su capacidad para reconfigurar los cantos de transmisión oral dentro de una arquitectura poética de gran sofisticación formal, precisan fuentes consultadas.

Especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) señalan que el poeta humanizó a la figura heroica, sustituyendo al guerrero plano e infalible por un individuo atravesado por contradicciones éticas y vulnerabilidad emocional.

Homero y una frase profunda

Dentro de “La Odisea” podemos hallar muchas premisas que nos dejan enseñanzas de vida o nos llevan a reflexionar sobre algunos aspectos de ella. “El negocio de los miserables es miserable incluso al dar garantías” es una de las frases que Homero grabó en su obra y con la que refleja la desconfianza estructural hacia quienes carecen de honor o palabra, advirtiendo que los compromisos de una persona ruin carecen de verdadero valor.

Esta frase sintetiza que un acuerdo solo es tan sólido como la moral de las partes que lo firman.

¿Sigue vigente esta frase de Homero?

En la actualidad, esta frase de “La Odisea” mantiene su vigencia y describe con precisión las dinámicas donde la falta de ética anula cualquier instrumento legal o contractual. Se podría aplicar en el ámbito financiero y comercial, donde los contratos se convierten en papel mojado si la contraparte no tiene intención ni capacidad de cumplir.

De igual forma, esta premisa de Homero también puede aplicarse en la política y en las relaciones personales ya que ilustra cómo las promesas o garantías ofrecidas por actores que recurrentemente violan sus compromisos terminan siendo un engaño.

