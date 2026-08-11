Homero, poeta griego, en La Odisea: “Ten paciencia, corazón mío, pues antes has soportado cosas peores que estas”

La literatura y el cine mantienen una conexión muy fuerte desde hace muchos años. Diferentes obras literarias han sido adaptadas en formato de película, sumando así una nueva alternativa para disfrutar de la experiencia y emociones transmitidas por las letras en cada página.

Noticias San Luis Potosí del 10 de agosto 2026

En la actualidad, un claro ejemplo de esa conexión es el filme “La Odisea”, de Christopher Nolan, que desde mediados de julio atrapa a las grandes audiencias en las salas de cine. Esta película está basada en el poema homónimo de Homero, considerado como una de las grandes obras de la literatura mundial.

Homero y una frase profunda

Christopher Nolan ha llevado a “La Odisea” a la gran pantalla por lo que los aficionados de la lectura y quienes aman este tipo de producciones del séptimo arte la están disfrutando. Además, este estreno ha disparado las consultas en Internet y bibliotecas por el poema de Homero, algo que permite tomar contacto con las premisas y profundas frases que el poeta griego dejó en su obra.

“Ten paciencia, corazón mío, pues antes has soportado cosas peores que estas” es una de las frases que pueden hallarse en “La Odisea” y con la que su autor encapsula el poder de la resiliencia y el autocontrol frente a la adversidad.

La frase de Homero en el presente

Esta frase de Homero funciona como un mantra de estoicismo universal que invita a reflexionar sobre nuestra propia historia de superación para encontrar en la memoria de los obstáculos vencidos la paciencia y la calma necesarias para resistir el presente.

En la actualidad, la premisa extraída de “La Odisea” puede aplicarse al recordar nuestras batallas superadas en el pasado porque nos ayudará a mantener la calma, frenar impulsos destructivos y cultivar la resiliencia para afrontar los problemas presentes con madurez.