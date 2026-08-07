Homero, poeta griego, en La Odisea: “El sueño, delicioso y profundo, es la viva imagen de la muerte”

Un artículo difundido por la Universidad de Chile pone de relieve el impacto que la nueva película de Christopher Nolan está teniendo en a salas de cine y en el ámbito de la literatura. “La Odisea” fue estrenada a fines de julio y las repercusiones por esta adaptación siguen resonando.

Noticias Zacatecas del 6 de agosto 2026

“La Odisea” está basada en el poema épico de Homero, considerado como una de las grandes obras de la literatura internacional. Tanto en el filme como en la obra original, lo que se transmite es una fuente de preguntas sobre la experiencia humana.

Homero y una frase profunda

Fuentes relacionadas con la literatura remarcan que “La Odisea” sentó las bases de la narrativa occidental al consolidar el arquetipo del “viaje del héroe” y la noción del retorno al hogar. Con ella, Homero inmortalizó la astucia, la inteligencia y la capacidad de resistencia del ser humano a través de la figura de Odiseo, al tiempo que introdujo una innovadora estructura narrativa no lineal con uso del in medias res y relatos enmarcados.

#Homero #PoemaÉpico #BookTokEnEspañol #MinutosDeLiteratura ♬ sonido original - Minutos Literarios @minutosdeliteratura "La Odisea" de Homero narra el épico viaje de regreso a casa de Odiseo, rey de Ítaca, tras la Guerra de Troya. Durante diez años, Odiseo se enfrenta a monstruos como el Cíclope Polifemo, la hechicera Circe y las seductoras Sirenas, mientras lucha contra la furia del dios Poseidón. Al mismo tiempo, en Ítaca, su esposa Penélope y su hijo Telémaco soportan el asedio de voraces pretendientes que buscan usurpar el trono. A su regreso, disfrazado, Odiseo se venga de los intrusos y, finalmente, restablece el orden en su hogar y su reino, celebrando la astucia, la perseverancia y la profunda lealtad familiar. No es lo mismo que te lo cuenten a que lo leas. Te invito a leerlo. #LaOdisea

Muchas de las frases contenidas en este poema son analizadas en la actualidad y su significado si vigente y haciéndonos reflexionar. “El sueño, delicioso y profundo, es la viva imagen de la muerte” es una de las frases desplegadas por Homero cuando Odiseo es transportado dormido hacia Ítaca y su cuerpo ha alcanzado un estado de insensibilidad e inmóvil paz que borra sus sufrimientos.

La vigencia de la frase de Homero

Esta frase de Homero se refleja en la actualidad en la psicología y el ritmo de vida que llevamos, donde el sueño profundo actúa como una “pequeña muerte” simbólica de la conciencia. Puede analizarse frente al estrés cotidiano, la hiperconexión digital y el agotamiento mental, ya que desconectarse por completo al dormir es la única vía para apagar las preocupaciones, renovar el cuerpo y encontrar un refugio temporal.

Además, la cultura popular y la ciencia ficción adaptan este concepto de “La Odisea” en ideas como el “sueño criogénico”, mostrando cómo la pérdida momentánea de la conciencia sigue siendo la herramienta principal para soportar situaciones extremas o sanar sin dolor.