Homero, poeta griego, en La Odisea: “Cada hombre se deleita en el trabajo que mejor le conviene”

El cineasta Christopher Nolan ha dado una vez más en la clave para atrapar a las grandes audiencias. Desde mediados de julio lanzó la película “La Odisea” con la que no solo ha entretenido a los amantes del cine, sino también a los del mundo de la literatura.

Noticias Nayarit del 7 de agosto 2026

“La Odisea” está basada en el poema épico de Homero por lo que trae consigo la impronta de una de las obras literarias más importantes de la historia mundial. Ahora, muchas personas se han volcado a conocer sobre este poeta griego, pero también ahondan en la obra que tienen mucho para analizar.

Homero y una frase para pensar

Desde la Universidad de Chicago (Estados Unidos) afirman que Homero es venerado como un icono cultural de la antigüedad y una figura de influencia perdurable. Sin embargo, advierte que “su identidad está envuelta en interrogantes sobre quién fue, cuándo vivió y si fue una persona real, un mito o simplemente una idea compartida”.

Más allá de estos datos, analizar sus obras “La Illíada” y “La Odisea” permite descubrir muchas premisas profundas que llevan a la reflexión. Una de ellas es la que dice “Cada hombre se deleita en el trabajo que mejor le conviene” y en la que el autor reflexiona sobre la relación entre el ser humano y sus actividades.

#MitologíaGriega #LaOdisea #Homero #sabíasque ♬ sonido original - ISAIAS FUENTES @isaiasfuentess ¿Sabías que La Odisea de Homero narra el viaje más famoso de la historia, pero a su protagonista le tomó diez años regresar a casa después de ganar la guerra? Tras la caída de Troya, Odiseo, rey de Ítaca, emprendió el viaje de regreso a su hogar. Sin embargo, el dios del mar, Poseidón, enfurecido porque Odiseo había cegado a su hijo, el cíclope Polifemo, hizo que su regreso se convirtiera en una travesía de diez años llena de peligros. Durante el viaje enfrentó criaturas y desafíos legendarios: escapó del cíclope Polifemo, resistió el canto de las sirenas, convivió con la hechicera Circe, navegó entre Escila y Caribdis y descendió al inframundo para consultar al adivino Tiresias sobre el camino de regreso. Mientras tanto, en Ítaca, decenas de nobles pretendían casarse con su esposa Penélope, convencidos de que Odiseo había muerto. Ella retrasó la decisión durante años tejiendo un sudario de día y deshaciéndolo cada noche, hasta que finalmente descubrieron su engaño. Cuando por fin regresó a Ítaca, la diosa Atenea lo disfrazó de mendigo para que pudiera entrar al palacio sin ser reconocido. Después de comprobar quiénes seguían siendo leales, Odiseo reveló su verdadera identidad, venció a los pretendientes con su legendario arco y recuperó su reino junto a su familia. Atribuida al poeta griego Homero y compuesta alrededor del siglo VIII a. C., La Odisea es una de las obras más importantes de la literatura universal. De ella proviene la expresión “una odisea”, que todavía hoy utilizamos para describir un viaje largo, difícil y lleno de obstáculos. #Historia

Con esta frase, Homero enfatiza que las personas no solo alcanzan su máximo rendimiento, sino que también experimentan una satisfacción profunda y genuina cuando se dedican a labores que se alinean de manera natural con sus habilidades, temperamento y vocación.

La vigencia de la frase de Homero

Esta frase de Homero sugiere que el trabajo deja de ser una carga cuando existe una afinidad orgánica entre la tarea y quien la realiza. En la actualidad cobra una vigencia contundente a través del concepto de vocación, desarrollo del talento y satisfacción laboral, manifestándose en la búsqueda constante de un propósito más allá del mero sustento económico.

De esta manera, la premisa del poeta griego se reinterpreta en el presente no solo como una recomendación de autorrealización individual, sino también como una estrategia organizativa que puede resultar clave.