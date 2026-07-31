Homero, poeta griego, en La Odisea: “El hombre valiente en todos los asuntos alcanza mejor su objetivo”

Desde mediados de julio las salas de los cines de todo el mundo le dieron la bienvenida a “La Odisea”, película dirigida y producida por Christopher Nolan y basada en el famoso poema de Homero. Esta producción ha generado una avalancha de personas que no dejan de desfilar frente a la gran pantalla.

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El filme despertó el interés no solo de los amantes del cine y las obras de Christopher Nolan, sino que aquellos que nutren sus vidas con literatura han decidido mirarlo y analizarlo.

La importancia de “La Odisea”

Es en este marco que viene bien conocer en qué está basada la película exhibida y es que “La Odisea” es considerada como una obra fundamental de la literatura occidental, y no solo por sentar las bases de la narrativa épica. Diferentes fuentes precisan que este poema inauguró la estructura imperecedera del “viaje del héroe” que ha moldeado el arte del relato durante milenios.

#MitologíaGriega #LaOdisea #Homero #SabíasQue ♬ sonido original - ISAIAS FUENTES @isaiasfuentess ¿Sabías que La Odisea de Homero narra el viaje más famoso de la historia, pero a su protagonista le tomó diez años regresar a casa después de ganar la guerra? Tras la caída de Troya, Odiseo, rey de Ítaca, emprendió el viaje de regreso a su hogar. Sin embargo, el dios del mar, Poseidón, enfurecido porque Odiseo había cegado a su hijo, el cíclope Polifemo, hizo que su regreso se convirtiera en una travesía de diez años llena de peligros. Durante el viaje enfrentó criaturas y desafíos legendarios: escapó del cíclope Polifemo, resistió el canto de las sirenas, convivió con la hechicera Circe, navegó entre Escila y Caribdis y descendió al inframundo para consultar al adivino Tiresias sobre el camino de regreso. Mientras tanto, en Ítaca, decenas de nobles pretendían casarse con su esposa Penélope, convencidos de que Odiseo había muerto. Ella retrasó la decisión durante años tejiendo un sudario de día y deshaciéndolo cada noche, hasta que finalmente descubrieron su engaño. Cuando por fin regresó a Ítaca, la diosa Atenea lo disfrazó de mendigo para que pudiera entrar al palacio sin ser reconocido. Después de comprobar quiénes seguían siendo leales, Odiseo reveló su verdadera identidad, venció a los pretendientes con su legendario arco y recuperó su reino junto a su familia. Atribuida al poeta griego Homero y compuesta alrededor del siglo VIII a. C., La Odisea es una de las obras más importantes de la literatura universal. De ella proviene la expresión “una odisea”, que todavía hoy utilizamos para describir un viaje largo, difícil y lleno de obstáculos. #Historia

“La Odisea” pone el foco en la astucia y la perseverancia, motivo por el cual toca las fibras más íntimas de los humanos que anhelan regresar a casa. Los temas que esta obra aborda son en verdad un legado dentro del campo de la literatura que lleva a la reflexión profunda, algo que muchos han buscado al sentarse en la sala de algún cine.

Homero y una frase potente

Teniendo en cuenta que “La Odisea” ahonda en diversos temas como la determinación y la audacia, pueden extraerse algunas premisas muy interesantes. "El hombre valiente en todos los asuntos alcanza mejor su objetivo" es una de las potentes frases con las que Homero se expresó en su poema.

Esta frase intenta hacernos entender que la determinación y el coraje para actuar, aun frente al miedo o las dificultades, son la llave fundamental para superar cualquier obstáculo y alcanzar lo que te propones. La premisa de Homero es muy potente en la actualidad ya que puede aplicarse cuando enfrentamos los cambios, proyectos o miedos diarios con acción firme en lugar de paralizarnos por el temor al fracaso.

