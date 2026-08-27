Immanuel Kant, filósofo: “Todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia”

¿Qué significa realmente conocer algo? Para Immanuel Kant, uno de los grandes pensadores de la filosofía moderna, todo conocimiento tiene un punto de partida: la experiencia. Esta idea ocupa un lugar fundamental en su obra maestra, “Crítica de la razón pura”, en la que plantea que, si bien nuestro conocimiento comienza con aquello que experimentamos, no todo se reduce a lo que percibimos a través de los sentidos. Para Kant, conocer también implica la participación de la razón, que es la encargada de organizar, interpretar y dar sentido a nuestra experiencia del mundo

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“Todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia”. - Immanuel Kant, filósofo

A través de esta frase, Kant plantea una de las premisas clave de su filosofía: ¿Cómo conocemos lo que conocemos? La experiencia es el punto de partida. Sí. Pero no es lo único que interviene en el proceso. Nuestra capacidad de razonar permite ordenar aquello que percibimos y construir una comprensión de la realidad. De tal modo, el conocimiento surge de lo que experimentamos y la manera en que nuestra razón procesa dicha experiencia, según Kant.

Bajo esta línea, todo lo que experimentamos necesita ser interpretado por nuestra mente para convertirse en conocimiento; pues no somos simples espectadores de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que, como seres humanos, participamos de manera activa en la construcción de nuestro pensamiento, lo que nos lleva a otra de las grandes reflexiones de Kant: “Los pensamientos sin contenido están vacíos”.

Immanuel Kant | Crédito: Wikimedia Commons

¿Quién era Immanuel Kant y en qué consistía su filosofía?

Immanuel Kant fue un filósofo que destacó como una de las figuras más influyentes de la Ilustración y la filosofía occidental. Nacido en Königsberg, Prusia, en 1724, Kant basó su pensamiento en responder qué podemos conocer y cuáles son los límites de nuestro conocimiento.

Bajo esta línea, intentó la conciliación de dos corrientes: el racionalismo y el empirismo. El primero basado meramente en la razón, mientras que el segundo partía en que todo conocimiento proviene de la experiencia. Y es que, para Kant, ambas corrientes no sólo están en lo correcto sino que se complementan entre sí. Esta idea es el centro de su obra más importante “Crítica de la razón pura” de 1781, en la que analiza cómo funciona el conocimiento humano y hasta dónde puede llegar.